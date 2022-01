Yellowstone est peut-être un succès majeur aujourd’hui, mais il était une fois la série avait du mal à trouver une place à la télévision. Matt Belloni, ancien de The Hollywood Reporter, a rapporté dans Puck que Yellowstone avait été rejeté par plusieurs chaînes de télévision et Netflix avant de trouver une maison sur le réseau Paramount. Selon le journaliste, plusieurs réseaux et services de streaming ont transmis l’émission en partie à cause de son budget élevé.

Belloni a rapporté que Yellowstone, auquel Kevin Costner était déjà attaché, avait été initialement acheté par David Glasser de Weinstein Co. et le producteur John Linson. Ils n’auraient pas suscité beaucoup d’intérêt au cours de cette période. Yellowstone a été spécifiquement transmis par Netflix, FX et TNT. Belloni a noté qu’en raison du budget de 80 millions de dollars de l’émission, c’était « trop cher » pour la télévision diffusée.

Belloni a fourni quelques raisons pour lesquelles le spectacle n’a pas remporté de succès au début. Il a écrit que le genre, le manque de valeur internationale et le public cible de l’émission ont tous joué dans la raison pour laquelle les dirigeants l’ont abandonné au début. De plus, Taylor Sheridan, qui a créé Yellowstone, n’a pas été testé à la télévision, ce qui a fait hésiter certains à tenter leur chance sur son projet. Bien sûr, bon nombre de ces dirigeants de réseau se battent probablement maintenant que Yellowstone a accumulé beaucoup de succès. L’émission a été créée en 2018 sur le réseau Paramount. Il a depuis produit quatre saisons, dont la dernière vient de se terminer. En plus de Costner, Yellowstone met également en vedette Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser. Yellowstone a connu un tel succès qu’il a même engendré une retombée sur les débuts de la famille Dutton, 1883, qui a été créée à la fin de 2021. Il met en vedette le couple réel Faith Hill et Tim McGraw.

Au fur et à mesure que le succès de Yellowstone augmentait, les chèques de paie de Costner augmentaient également. Belloni a également signalé que Costner avait reçu une augmentation de salaire massive depuis la première saison de la série. Lorsqu’il a signé pour la première fois, il gagnait 500 000 $ par épisode pour la première saison. L’acteur a ensuite pu renégocier et gagne désormais 1,2 million de dollars par épisode à partir de la saison 4. Ce chiffre ne fait que croître, car Costner aurait renégocié un autre accord pour la prochaine saison 5. Lorsqu’il renégociera, il obtiendra également un contrat de frais généraux en échange de son apparition dans les saisons futures.