‘Yellowstone’ accumule des nombres de téléspectateurs absolument monstres

Yellowstone de Kevin Costner est rapidement devenu l’une des plus grandes émissions scénarisées de toute la télévision, et les cotes d’écoute de la première double de la saison 4 de dimanche soir montrent pourquoi. Les deux épisodes ont attiré un nombre impressionnant de 8 millions de téléspectateurs en direct, un nombre presque inconnu dans le paysage télévisuel fracturé d’aujourd’hui. C’était la série télévisée par câble la plus regardée en quatre ans.

La première de la saison 4 a plus que doublé l’audience en direct de la première de la saison 3 l’année dernière, rapporte Deadline. La saison 3 a commencé avec 4,2 millions de téléspectateurs. La première de dimanche soir était la série câblée la plus regardée depuis un épisode de 2018 de The Walking Dead, selon les données de Nielsen publiées lundi par Paramount Network. Il a même fait mieux que la première de la saison 4 de Game of Thrones, qui comptait 6,6 millions de téléspectateurs en direct.

Même les chiffres démographiques étaient surprenants. L’émission a obtenu une note de 3,26 chez les 18-49 ans, en hausse de 82% par rapport à la première de la saison 3. Il comptait 2 millions de téléspectateurs dans la tranche d’âge 18-49 ans et 2,9 millions dans la tranche d’âge 25-54 ans. C’est le plus grand nombre de téléspectateurs Live + SameDay dans les deux groupes démographiques pour une émission de câble en 2021, a déclaré Paramount Network.

Yellowstone a été créé par Taylor Sheridan et John Linson et met en vedette Costner dans le rôle de John Dutton, le patriarche de la famille Dutton, qui se bat souvent pour conserver ses terres. La première de la saison 4 a présenté une nouvelle méchante, Caroline Warner, la nouvelle PDG de Market Equities, et jouée par Jackie Weaver, deux fois nominée aux Oscars. Yellowstone met également en vedette Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser. De nouveaux épisodes sont diffusés sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. Les trois premières saisons sont disponibles en streaming sur Peacock.

« Taylor a créé un monde fascinant que notre remarquable distribution dirigée par Kevin Costner donne vie d’une manière dont le public ne peut pas se lasser », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment Group, dans un communiqué. « Les premiers numéros de la saison quatre de Yellowstone ne sont qu’une autre raison pour laquelle nous sommes ravis d’approfondir notre relation avec Taylor et de capitaliser sur cet formidable élan en construisant ensemble la franchise Yellowstone. »

Paramount et Sheridan doivent espérer que la plupart de ces 8 millions de téléspectateurs ont également des abonnements Paramount+. Lors de la première de Yellowstone, Paramount Network a diffusé la première bande-annonce de 1883, une série préquelle mettant en vedette Tim McGraw et Faith Hill en tant qu’ancêtres de John Dutton lors de leur voyage dans l’Ouest. L’émission ne sera disponible que sur Paramount+, à partir du 19 décembre. Sheridan a également créé Mayor of Kingstown, qui débutera sur Paramount+ le 14 novembre.