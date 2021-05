“ Yellowstone ” et plus 2021 Marathons télévisés du week-end du Memorial Day ⋆ .

Vous cherchez une bonne frénésie télévisée ce week-end de vacances? De nombreux films et émissions préférés des fans font partie des marathons du Memorial Day. De la playlist extraordinaire de Yellowstone et Zoey à la franchise John Wick, il y en a pour tous les goûts.

Ci-dessous, nous rassemblons tous les marathons et programmes incontournables prévus pour le week-end de vacances.

Yellowstone (commence le samedi 29 mai à 12 h / 11 h, Paramount Network)

Passez votre week-end avec la famille Dutton du Midwest dans leur vaste ranch. Paramount Network lance l’été avec une revisite des trois saisons à partir de ce week-end de vacances.

Liste de lecture extraordinaire de Zoey (commence le dimanche 30 mai, 9 h / 8 h, E!)

La comédie musicale préférée des fans de NBC avec Jane Levy commence depuis le début avec les 25 épisodes qui seront diffusés sur la chaîne sœur du réseau E !. Ne manquez pas les performances impressionnantes pour une frénésie de week-end de bien-être.

John Wick (débute le samedi 29 mai, 21h / 8h, Syfy)

La franchise de films avec Keanu Reeves prendra le contrôle de Syfy pour le week-end avec le premier film diffusé samedi soir. La trilogie complète sera diffusée le lendemain dimanche 30 mai avec John Wick, John Wick: Chapitre 2 et John Wick: Chapitre 3 – Parabellum qui fait ses débuts sur le réseau. Des diffusions supplémentaires auront lieu le lundi 31 mai.

Reba (commence le lundi 31 mai, 9 h / 8 h, UPtv)

Revivez le début des années 2000 avec Reba McEntire dans ce marathon de sa série à succès WB sur une mère célibataire naviguant dans la banlieue et coparentalité avec son ex.

Marathon du cinéma (a commencé le vendredi 28 mai, 20h / 7h, TCM)

Turner Classic Movies célèbre les vacances du week-end du Memorial Day avec plusieurs films, du vendredi au lundi. Parmi certains des titres que les téléspectateurs peuvent attraper, citons Dark of the Sun, Act of Violence, Kelly’s Heoroes et Battleground, entre autres.

