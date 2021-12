« Yellowstone » exclu d’une autre cérémonie de remise des prix

Yellowstone continue d’être snobé par le circuit des récompenses. La série Paramount Network créée par Taylor Sheridan, avec Kevin Costner, n’a reçu aucune nomination pour les Critics ‘Choice Awards 2021, qui devraient avoir lieu le dimanche 9 janvier. Le camouflet flagrant est venu juste de Costner, qui joue le rôle de John Dutton, a été snobé par les Primetime Emmy Awards 2021, Yellowstone n’ayant pas non plus reçu de nomination dans la catégorie drame exceptionnel.

Les nominations pour la 27e édition des Critics Choice Awards ont été dévoilées lundi avant la diffusion en direct du 9 janvier depuis le Century Plaza Hotel de Los Angeles. Alors que beaucoup ont peut-être supposé que Yellowstone serait prêt pour une série dramatique, l’émission a été laissée de côté, qui regorge de nominations pour Evil, For All Mankind, The Good Fight, Pose, Squid Game, Succession, This is Us et Yellowjackets . En fait, Yellowstone n’a reçu aucune nomination, même pas dans les catégories meilleur acteur/actrice et meilleur acteur/actrice de soutien, malgré les performances exceptionnelles de la distribution, qui comprend Costner, Luke Grimes, Wes Bentley, Cole Hauser, Danny Huston, Kelly Reilly, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham.

Le camouflet est une surprise majeure étant donné non seulement les éloges de la critique de Yellowstone – la série a un taux d’approbation de 80% des critiques sur Rotten Tomatoes, avec la saison 3, la saison complète la plus récente, à 100% – mais aussi sa popularité et son record – fixer des cotes. Tout au long de sa diffusion sur Paramount Network, Yellowstone a rassemblé une base de fans fidèle qui s’est rapidement développée, et cette base de fans a continué à se syntoniser de semaine en semaine, aidant l’émission à établir des records à couper le souffle. Après avoir établi des records au cours de ses trois premières saisons, Yellowstone est revenu pour la saison 4 en novembre, l’épisode d’ouverture ayant plus que doublé l’audience en direct pour la première de la saison 3 l’année dernière, attirant un nombre impressionnant de 8 millions de téléspectateurs en direct. Ce nombre a fait de l’épisode la série télévisée par câble la plus regardée depuis un épisode de 2018 de The Walking Dead et a également fait de l’émission la série n ° 1 de 2021 sur toutes les chaînes de télévision. Chaque épisode de la saison 4 a attiré plus de sept millions de téléspectateurs.

Créé par Sheridan et John Linson, Yellowstone met en vedette Costner dans le rôle de John Dutton, le John Dutton, un patriarche de sixième génération de la famille Dutton qui possède le plus grand ranch des États-Unis. Le ranch est constamment attaqué par ceux qu’il borde, y compris les promoteurs immobiliers, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis. Le succès de la série a lancé un univers Sheridan, qui comprend le maire de Kingstown et le prochain prequel de Yellowstone 1883. Un deuxième spin-off de Yellowstone, 6666, a également été confirmé. Épisode de nouvelles de Yellowstone diffusé le dimanche à 20 h HE sur Paramount Network.