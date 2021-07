Yellowstone impose la règle du masque et bien sûr la réaction est mitigée

Le parc national de Yellowstone a annoncé vendredi que, pour une durée indéterminée, les visiteurs sont tenus de porter des masques à l’intérieur et à l’intérieur des véhicules de transport en commun.

« Actuellement, les cinq comtés de Yellowstone ont des taux de transmission COVID-19 substantiels ou élevés », a déclaré le parc via Facebook, expliquant que la règle du masque est conforme aux directives du CDC.

Naturellement, étant donné le contraste frappant des opinions concernant les mandats de masques, Yellowstone s’est senti obligé d’épingler une mise en garde au-dessus de la section des commentaires :

« Nous traitons nos plateformes comme des forums publics et accueillons les discussions et les débats. Soyez attentif aux opinions divergentes et n’attaquez pas personnellement les autres. Nous masquerons, supprimerons ou signalerons les commentaires qui enfreignent les règles de la plate-forme. Les menaces et autres activités illégales seront signalées aux forces de l’ordre.

Samedi matin, près de 1 500 commentaires figuraient sous l’annonce.

Les adeptes ont demandé pourquoi les visiteurs voudraient être à l’intérieur de toute façon, dans une si vaste nature sauvage en plein air. Ils ont remercié le personnel d’avoir fait sa part pour assurer la sécurité des visiteurs et ont posé des questions raisonnables liées au mandat.

Des dizaines de personnes ont soulevé le sujet des vaccins. Au moment de cet article, le commentaire le plus populaire disait simplement : « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ! Prends juste le foutu vaccin !

Certains ont critiqué le parc pour avoir autorisé de telles foules, tandis que quelques-uns ont blâmé, sans explication, le gouvernement.

Certains se sont dits préoccupés par le fait que les wapitis et les bisons, ainsi que d’autres créatures couramment approchées par les touristes, risquent de contracter la COVID-19.

“Restez loin de la faune et restez loin les uns des autres”, lit-on dans un commentaire.

Il manque, pour la plupart, des diatribes d’inspiration politique et des attaques au vitriol, et cela, très probablement, grâce à des modérateurs astucieux et surmenés.

–Images avec l’aimable autorisation du parc national de Yellowstone