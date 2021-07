Yellowstone obtient enfin la première mise à jour de la saison 4 et révèle le sort de John Dutton de Kevin Costner

La promo ci-dessus est un récapitulatif bien édité de tous les dommages causés au clan Dutton, à la fois la famille du sang et la famille du ranch, et se penche fortement sur l’idée que la saison 4 sera entièrement consacrée à la vengeance. Et le moment le plus excitant est certainement dans les dernières secondes, quand il est révélé que Rip comprend en quelque sorte où se trouve le corps sanglant de John, et il sera probablement la raison pour laquelle John est encore assez vivant pour se venger dans la saison à venir. Heureusement, le teaser montre clairement que John respire toujours et nous évite de nous engager dans cette voie de spéculation, car son corps affaissé n’inspire pas beaucoup d’optimisme.