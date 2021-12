‘Yellowstone’ obtient un aftershow dérivé sur Paramount+

Yellowstone reçoit le traitement après-spectacle. Entertainment Tonight produit un talk-show avec des interviews des acteurs et de l’équipe de la série Paramount Network pour Paramount +. Le premier épisode sortira à 21 h HE dimanche soir, juste après la diffusion du huitième épisode de la saison 4. Le premier spin-off de Yellowstone, la série prequel 1883, a également été publié sur Paramount + dimanche.

ET Presents: Yellowstone Aftershow comprendra également un aperçu de la prochaine finale de la saison 4. Le deuxième épisode de Yellowstone Aftershow sortira le dimanche 26 décembre à 21 h HE. La présentatrice de Entertainment Tonight, Cassie DiLaura, sera l’hôte. Le co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, le PDG de 101 Studios, David Glasser, et les acteurs Kevin Costner, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes et Jefferson White seront interviewés.

Il s’agit de la dernière extension de l’univers de Yellowstone. Dimanche, Paramount+ a publié le premier épisode de 1883, qui suit le déménagement de la famille Dutton du Texas au Montana. Tim McGraw et Faith Hill incarnent les ancêtres de John Dutton de Costner. Alors que 1883 et l’aftershow de Yellowstone sont disponibles sur Paramount+, Yellowstone lui-même n’est disponible en streaming que sur Peacock de NBCUniversal. Yellowstone est diffusé sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. La finale de la saison 4 sera diffusée le 2 janvier.

Bien que Yellowstone soit l’une des émissions les plus regardées actuellement diffusées, la série a attiré étonnamment peu d’attention de la part des critiques et des groupes de récompenses. Incroyablement, la série a finalement remporté sa première nomination aux Emmy cette année. Il a été nominé pour la conception de production exceptionnelle pour un programme narratif contemporain (une heure ou plus). Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Sheridan a déclaré qu’il s’en fichait tant que les gens qui le regardent sont ceux qui l’aiment.

« Les gens qui l’obtiennent le mangent et ceux qui essaient de le regarder avec un œil critique voient un gâchis », a déclaré Sheridan. « Mais c’est ce que j’aime à propos de Yellowstone, la façon dont cela passe d’être campy à mélodramatique à intensément dramatique à violent. C’est chaque vieux western et nouveau western et feuilleton mis ensemble dans un mélangeur. Et oui, je pense que cela exaspère et confond certaines personnes qui étudient la narration. Ils ne comprennent pas pourquoi cette chose est un tel succès. «

Sheridan a une théorie expliquant pourquoi l’émission s’est connectée avec les téléspectateurs. « C’est méchamment joué et le lieu est fantastique, et nous jetons un coup d’œil dans un monde que personne ne connaît vraiment », a-t-il déclaré au Times. « Je mâche le décor et je m’amuse à le faire, et les acteurs s’amusent aussi. Ce sont des acteurs puissants qui peuvent dire des trucs vraiment moelleux. »