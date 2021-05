Yellowstone PAS le volcan le plus dangereux – l’éruption de Campi Flegrei forcerait une évacuation massive | Science | Nouvelles

Campi Flegrei a été désigné comme le volcan le plus dangereux du monde, propulsant Yellowstone au premier titre. Également connu sous le nom de champs phlégréens, Campi Flegrei est le seul supervolcan d’Europe, situé sous Naples, en Italie.

Sa formation il y a quelque 39 000 ans a vu de la lave et des roches projetées à des centaines de kilomètres au cours de l’éruption la plus violente des 200 000 dernières années en Europe.

C’est la région volcanique la plus densément peuplée du monde, avec trois millions de personnes vivant dans la ville voisine de Naples.

Même une petite éruption pourrait déclencher des évacuations massives, selon un expert.

Boris Behncke, volcanologue à l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV), a déclaré qu’une éruption à Campi Flegrei pourrait correspondre à celle des éruptions pliniennes.

Les éruptions pliniennes se sont produites en 79 après JC lorsque le Vésuve, en Italie, a englouti la ville de Pompéi, détruisant tous ses habitants.

Campi Flegrei pourrait offrir une éruption similaire, selon M. Behncke.

Le volcanologue a été comparé Campi Flegrei à Yellowstone lorsqu’il a déclaré que le premier avait le potentiel de causer plus de dévastation.

Il a écrit sur Twitter: “Yellowstone, probablement le” supervolcan “le plus célèbre, n’est pas seulement” en retard “, mais s’il devait à nouveau éclater, il produirait très probablement une éruption relativement petite, sans risque d’avoir des conséquences globales.

“Le volcan potentiellement le plus dangereux de la planète en ce moment n’est pas Yellowstone (un parc national, avec une population clairsemée à proximité), mais Campi Flegrei en Italie, qui possède un tiers de Naples IN IT (plus plusieurs autres villes, totalisant quelque 600 000 habitants. ).

“Même une petite éruption à Campi Flegrei nécessiterait une évacuation rapide (et, de préférence, ordonnée) de centaines de milliers d’habitants, un nombre qui devrait atteindre des millions si l’éruption se transforme en un événement de style plinien.”

Cependant, malgré tous les discours sur le retard de Yellowstone et Campi Flegrei, M. Behnke a déclaré que ce n’était pas le cas.

Au lieu de cela, les volcans peuvent montrer des signes d’activité mais ensuite mourir sans laisser de trace d’éruption.

Il a dit: “Les volcans n’éclatent pas quand nous pensons qu’ils sont” en retard “.

«Le retard est un concept humain; les volcans éclatent quand il y a du magma capable d’atteindre la surface.

«Ce n’est pas toujours le cas: souvent le magma stagne à une certaine profondeur, perd du gaz et se refroidit, et devient« impuissant ».

«Nous savons maintenant qu’il y a beaucoup d ” éruptions ratées ‘, qui sont souvent marquées par les signes typiques d’agitation (sismique, émission de gaz, déformation du sol) qui annoncent une éruption, mais qui n’ont pas lieu. l’un des principaux défis de la volcanologie moderne.

«Les« supervolcans »(un terme qui, à mon humble avis, devrait être aboli) ne produisent pas toujours de gigantesques« superéruptions ».

“La plupart de leur activité consiste en des éruptions de petite à moyenne échelle, qui auraient un impact limité dans une zone restreinte.”