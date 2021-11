‘Yellowstone’ rend hommage à la légende country John Prine dans son dernier épisode

Yellowstone a présenté une chanson du légendaire auteur-compositeur-interprète John Prine à la fin de l’épisode de dimanche. Les producteurs de l’émission ont choisi « Caravan of Fools », une chanson que Prine a écrite avec Dan Auerbach et Pat McLaughlin, pour ponctuer le dernier drame de la vie de la famille Dutton. « Caravan of Fools » figurait sur l’album 2018 de Prine, The Tree of Forgiveness, qui s’est avéré être le dernier album de Prine avant sa mort en avril 2020.

Après la fin de l’épisode, l’équipe Twitter de Yellowstone a confirmé que c’était la chanson de Prine utilisée à la fin. Les fans de musique country qui regardaient Yellowstone ont eu les larmes aux yeux après que le spectacle ait rendu hommage au musicien. « John Prine était le meilleur moyen de terminer cet épisode. C’était une légende », a tweeté un fan. « C’était génial. Merci à tous pour ça », a écrit un autre fan. « J’étais étouffé juste en l’entendant, avant même de voir » à la mémoire de John Prine « . J’étais en larmes après l’avoir vu. »

Et nous terminerons l’épisode avec « Caravan Of Fools » de John Prine. #YellowstoneTV – Yellowstone (@Yellowstone) 15 novembre 2021

Prine est décédé à Nashville le 7 avril 2020, à 73 ans. Sa femme, Fiona, a annoncé en mars que Prine avait été testé positif pour COVID-19, et il a été hospitalisé plus tard dans le mois. Fiona a également été testée positive et s’est rétablie, mais son mari ne s’améliorait pas. Après sa mort, sa famille a suivi les souhaits qu’il a décrits dans la chanson « Paradise ». La moitié de ses cendres ont été dispersées dans la Green River dans le Kentucky, tandis que l’autre moitié a été enterrée à côté de ses parents à Chicago. « I Remember Everything », la dernière chanson enregistrée par Prine avant sa mort, est sortie en juin 2020.

Bien que Prine n’ait pas connu le même succès commercial que ses contemporains, ses chansons sont influentes et ont été reprises par des artistes d’un large éventail de genres. Il a remporté le Grammy du meilleur album folk contemporain à deux reprises et a reçu deux Grammy à titre posthume pour « I Remember Everything » dans les catégories Best American Roots Performance and Song. Il a également été intronisé au Songwriters Hall of Fame et a été nommé à titre posthume poète officiel de son État d’origine, l’Illinois.

« John et moi étions des ‘nouveaux Dylans’ ensemble au début des années 70 », a déclaré Bruce Springsteen à Rolling Stone après la mort de Prine. « Il n’a jamais été que le gars le plus adorable du monde. Il a écrit une musique d’une compassion immense avec une précision et une créativité presque sans précédent lorsqu’il s’agissait d’observer les petits détails de la vie ordinaire. C’était un écrivain plein d’humour, drôle, avec une sensibilité ironique. Cela l’a marqué comme un original complet. »

Yellowstone est diffusé sur Paramount Network le dimanche à 20 h HE. Les trois premières saisons de l’émission sont également disponibles en streaming sur Peacock. La série prequel 1883 fera ses débuts sur Paramount+ le 19 décembre. Un autre spin-off, 6666, est en cours de développement.