Yellowstone révèle le nombre de gros animaux heurtés par des véhicules

Les automobilistes du parc national de Yellowstone ont été impliqués dans 241 collisions connues avec de grands mammifères tels que des bisons, des wapitis et des ours au cours des cinq dernières années.

Bien que cela puisse sembler alarmant, considérez que des millions de visiteurs ont conduit sur les routes du parc pendant cette période.

Les chiffres ont été fournis à FTW Outdoors cette semaine en réponse à des demandes de renseignements concernant une récente collision nocturne impliquant un gros SUV et un bison.

A écrit Morgan Warthin du bureau des affaires publiques du parc :

«Jusqu’à présent en 2021, il y a eu plus de 1,6 million de visites récréatives dans le parc et deux collisions de véhicules connues avec des bisons. En 2020, il y a eu 3,8 millions de visites récréatives et 14 collisions de véhicules connues avec des bisons.

« Il y a eu 241 collisions de véhicules connues avec de grands mammifères dans le parc au cours des cinq dernières années. »

Plus généralement, les accidents de la circulation sont la cause la plus fréquente de blessures et de décès à l’intérieur du parc national de Yellowstone, ce qui encourage les visiteurs à suivre ces consignes de sécurité :

• Conduisez prudemment et surveillez les animaux. Le parc comporte des dangers sur la route auxquels vous n’êtes pas habitué à la maison, comme un bison de 2 000 livres ! Les autres dangers de la route comprennent les accotements meubles, les nids-de-poule et les soulèvements dus au gel.

• Redoublez de prudence la nuit. La fourrure des animaux absorbe la lumière, ce qui les rend très difficiles à voir sur les routes la nuit, même en utilisant des phares lumineux. Ralentissez, surtout dans les virages de la route, lorsque vous vous aventurez dans le parc à la tombée de la nuit.

• Somnolence ? Prendre une pause. Conduire en étant somnolent augmente considérablement le risque d’accidents de voiture, et avec 450 miles de routes dans le parc, les longues journées au volant sont courantes. Assurez-vous de dormir suffisamment avant de prendre le volant et conduisez à tour de rôle avec d’autres conducteurs légaux de votre groupe pour vous protéger et protéger les autres.

• Ne jamais stationner sur la route ou bloquer la circulation. Si vous devez vous arrêter ou vous garer pour quelque raison que ce soit, utilisez un extracteur et assurez-vous que les quatre pneus du véhicule se trouvent à droite de la ligne blanche. Restez avec votre véhicule si vous êtes arrêté dans un embouteillage animalier.

• Respectez la limitation de vitesse. La limite de vitesse à Yellowstone est de 45 mph, sauf indication contraire.

• Emballez votre patience. Les routes sinueuses et la circulation rendent souvent les temps de conduite beaucoup plus longs que prévu.

• Informez-vous avant de partir. Pour plus de détails sur les fermetures de routes et la construction dans le parc, consultez notre page sur les routes du parc.

–L’image du haut montrant un grizzly est une gracieuseté du parc national de Yellowstone