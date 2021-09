‘Yellowstone’ révèle un premier regard sur un nouveau personnage

La quatrième saison de Yellowstone débute le 7 novembre et les fans recherchent désespérément des indices sur les nouveaux épisodes. Entertainment Weekly a un regard exclusif sur le nouveau personnage de Piper Perabo, et il semble qu’elle va être une épine dans le pied de la famille Dutton. L’actrice de Coyote Ugly incarne “un militant écologiste nommé Summer Higgins qui proteste contre l’agriculture industrialisée dans le Montana”. Cependant, en raison de l’état précaire dans lequel trois des Duttons – le patriarche / éleveur John Dutton (Kevin Costner), sa fille Beth (Kelly Reilly) et son fils Kayce (Luke Grimes) – ont été laissés à la fin de la saison 3, Perabo n’a pas pu offrir de détails supplémentaires sur son personnage.

“Quand John Dutton ou Rip [Cole Hauser] veulent se débarrasser des gens, ils parlent de les emmener à la gare », a déclaré Perabo à EW. « Je ne veux pas être emmené à la gare ! » Sur la photo exclusive, on voit Perabo être emmené menotté , il est donc clair qu’elle va semer beaucoup d’ennuis la saison prochaine.Les nouveaux arrivants supplémentaires cette saison incluent Jacki Weaver (Animal Kingdom), Kathryn Kelly (Nashville) et Finn Little (Those Who Wish Me Dead).

Perabo est une actrice active depuis la fin des années 90, jouant dans des films très reconnaissables. Son film le plus connu est peut-être la comédie musicale de 2000 Coyote Ugly. Parmi les autres films de premier plan dans lesquels Perabo a joué, citons la franchise Moins cher à la douzaine, Le prestige, Les aventures de Rocky et Bullwinkle et Looper. Plus récemment, Perabo est apparu dans Spontaneous, une sombre comédie romantique de science-fiction mettant en vedette Katherine Langford, Charlie Plummer.

En plus de sa longue carrière cinématographique, Perabo a également joué dans un certain nombre d’émissions de télévision, dont un rôle principal dans Covert Affairs. Elle a également joué dans le drame juridique de courte durée Notorius, ainsi que dans la comédie britannique Turn Up Charlie. En 2020, Perabo est apparu sur Penny Dreadful: City of Angels, et devrait apparaître dans la prochaine comédie dramatique Fox The Big Leap.

Yellowstone dans une série Paramount Network mettant en vedette Kevin Costner dans le rôle du patriarche de la famille Dutton, John Dutton. Sa famille contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Les co-stars de la série incluent Wes Bentley, Luke Grimes, Danny Huston, Kelly Reilly, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham.