Yellowstone Saison 4: 7 choses rapides que nous savons sur la prochaine saison

La saison 4 de Yellowstone ne devrait pas être la dernière saison

Si vous craignez que Yellowstone emprunte sa route solitaire, ne vous inquiétez pas. Il y a des raisons de croire que le drame occidental continuera sur sa piste après la saison 4.

Le site Web du Chief Joseph Ranch, où Yellowstone est souvent filmé, déclare qu’ils sont complètement pleins de réserves en 2021 et qu’ils ont noté que le calendrier de tournage pour 2022 n’est actuellement “pas disponible”. Bien que ces informations ne garantissent pas que la saison 5 y tournera, il y a des raisons de croire que Paramount tiendra fermement à cet endroit pivot dans l’espoir de filmer au moins une saison de plus dans ce ranch. Certes, Taylor Sheridan a noté qu’il avait une fin pour Yellowstone en tête, et il semble qu’il vise à conduire la série vers cette conclusion, plutôt que d’essayer de prolonger la série indéfiniment.

En bref, la saison 4 n’a pas été annoncée comme étant la dernière saison, il est donc prudent de supposer qu’il y en aura au moins une de plus, mais nous devrons attendre et voir.