‘Yellowstone’ Saison 4 : Beth Dutton meurt-elle ?

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 4 de Yellowstone sera diffusée dimanche à 20 h HE via Paramount Network, mais nous ne sommes pas sûrs que chaque membre de la distribution y parviendra. La saison 3 de Yellowstone, épisode 10, « Le monde est violet », s’est terminée de manière explosive (littéralement). Dans une série d’attaques contre la famille Dutton, les vies de Beth Dutton, John Dutton et Kayce Dutton étaient toutes en jeu. Des trois, Beth semblait être dans la pire des formes. Une bombe a été envoyée à son bureau, avec un assistant l’a déclenchée sans le savoir avant que Beth (Kelly Reilly) ne puisse l’arrêter.

Une explosion secoue le bâtiment, avec une énorme boule de flamme visible de l’extérieur du bâtiment. Cependant, le sort de Beth n’est pas montré. Après ce genre de cliffhanger, les fans de Yellowstone ont une question : Beth meurt-elle ? Eh bien, il n’y a aucun moyen de le dire avec certitude, mais nous pouvons rassembler ce que nous savons et tirer nos conclusions. (Vous pouvez également le découvrir en regardant en direct via FuboTV.)

En ce qui concerne les signes de la mort de Beth, nous n’avons que quelques indicateurs. Premièrement, la situation elle-même semble insurmontable. Cependant, c’est la télévision, et Beth était un peu éloignée de l’explosion. Deuxièmement, elle a été absente de la nouvelle émission de séquences avant la saison 4. Cela pourrait laisser croire aux fans qu’elle ne sera pas dans la saison 4 en raison de sa mort. Cependant, nous pensons que c’est simplement Paramount Network qui sélectionne des séquences de découpage de Beth pour que les fans devinent.

L’option live semble beaucoup plus probable. Beth fait partie intégrante de la série, et beaucoup de ses intrigues mélangent souvent les choses entre les intrigues uber-macho et violentes du ranch. De plus, mettre fin à la romance de Rip Wheeler (Cole Hauser) et Beth serait écrasant pour les fans, ce qui est la meilleure partie de la série pour beaucoup. (Hauser a même laissé entendre qu’elle vivrait.) De plus, il serait tout simplement étrange de tuer le rôle principal féminin d’une série qui se dirige déjà vers des personnalités masculines dominantes. (Avec respect pour Monica Long de Kesley Asbille, nous ne pensons tout simplement pas qu’elle puisse à elle seule combler le vide qui serait laissé en l’absence de Beth.) De plus, Reilly ne semble pas avoir décroché de rôle extérieur massif qui prendrait son typique Calendrier de tournage de Yellowstone.

Ainsi, bien que cela ne soit pas garanti et que Reilly reste timide, nous pensons toujours que Beth Dutton vivra une fois la saison 4 diffusée dimanche. Mais quant à John (Kevin Costner), Kaycee (Luke Grimes) et le ranchhand Jimmy (Jefferson White) ? Nous n’en sommes pas si sûrs. Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.