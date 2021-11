‘Yellowstone’ Saison 4 : John Dutton meurt-il ?

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La première de la saison 4 de Yellowstone est dans quelques heures, alors allons-y : John Dutton meurt-il ? Le patriarche de la famille de Kevin Costner a été abattu à la fin de la saison 3 alors qu’il était un bon samaritain et aidait une femme avec un pneu crevé. Le coupable était une personne dans une camionnette délabrée, sortant par l’arrière pour tirer une rafale de balles. Cependant, on pense que cela est lié aux attaques plus larges contre la famille Dutton qui ont également mis en danger les enfants de John, Beth Dutton (Kelly Reilly) et Kayce Dutton (Luke Grimes).

Paramount Network est extrêmement secret sur qui survit. Cependant, nous savons au moins que John entre au moins dans les premiers stades de la saison (dont vous pouvez profiter pendant sa diffusion en regardant en direct via FuboTV.). Dans les teasers de la saison 4, John est ensanglanté et s’accroche à peine à la vie. Et comparé à ses enfants, il semble avoir de meilleures chances de recevoir des soins médicaux. La bande-annonce laisse entendre que Rip Wheeler (Cole Hauser) découvre John sur le bord de la route. John est immobile alors que l’homme que nous supposons être Rip court, mais nous pensons toujours que John réussit probablement à traverser la tentative d’assassinat.

En plus de montrer clairement des signes de vie, la principale raison que nous pensons que John fait est simple : c’est Kevin Costner. Même si nous pensons personnellement que la série est au point où elle pourrait se soutenir sans le pouvoir de star de Costner, d’autres pourraient ne pas être d’accord. Comme pour toute émission sur un patriarche et ses enfants se disputant pour prendre le relais, il semble que sa mort finira par arriver à Yellowstone. Cependant, nous pensons que la saison 4 est un peu trop tôt pour que cela se produise. Nous parions que Paramount Network voit des années et des années d’autres épisodes de Yellowstone, il est donc temps de renverser John plus tard sur la route et de voir les frères et sœurs Dutton se disputer une position dans le vide du pouvoir.

Ainsi, bien que cela ne soit pas garanti et que Costner ait esquivé les questions, nous pensons toujours que John Dutton vivra une fois la saison 4 diffusée dimanche. Mais quant à Beth, Kaycee et le ranchhand Jimmy (Jefferson White) ? Le jury est toujours dehors. Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.