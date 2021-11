‘Yellowstone’ Saison 4: Le destin de Beth Dutton révélé

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les téléspectateurs de Yellowstone craignaient le pire pour Beth Dutton (Kelly Reilly). Un assistant a ouvert sans le savoir un paquet piégé dans le bureau de Beth, provoquant une énorme explosion. Beth était plus éloignée de l’explosion initiale (à peine) alors les fans espéraient qu’elle s’en sortirait vivante, en particulier avec John Dutton (Kevin Costner), Kayce Dutton (Luke Grimes) et Jimmy Hurdstram (Jefferson White) éventuellement face à la mort, aussi . Dans les premiers épisodes de la saison 4 (« Half the Money » et « Phantom Pain »), nous avons eu une réponse. Spoilers à venir pour la saison 4 de Yellowstone (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct).

Lorsque nous revenons pour la première fois sur la scène de Schwartz et Meyer, la destruction est totale. Au lieu de voir le cadavre de Beth, nous apprenons qu’elle est bien vivante. Après être sortie des ruines ensanglantées de vêtements en lambeaux, elle s’assoit au bord de la route et fume une cigarette qu’elle obtient d’un passant. (Nous ne pouvons pas penser à une façon plus « Beth » de réagir après une telle épreuve.) Nous voyons également que son dos est gravement blessé à la suite de l’explosion, mais peu importe, nous sommes heureux qu’elle ait survécu.

Alors que beaucoup pensaient que Beth survivrait, ce n’était pas chose faite. Elle était dans l’attaque la plus extrême de la finale de la saison 3 et elle était introuvable dans les images de la saison 4 publiées jusqu’à présent. Reilly elle-même a gardé les choses vagues avant la première de dimanche. La seule chose que nous savions avec certitude était que le fiancé de Beth, Rip Wheeler (Cole Hauser) allait éliminer le responsable.

La question demeure maintenant : qui a attaqué les Duttons ? Était-ce des actions du marché ? Était-ce Jamie Dutton ? Était-ce le père biologique de Jamie, Garrett Randall (Will Patton) ? Était-ce une nouvelle faction ambitieuse de Broken Rock ? Serait-ce quelqu’un d’autre tout à fait ? Nous serons collés à la saison 4 de Yellowstone jusqu’à ce que nous le sachions.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.