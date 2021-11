‘Yellowstone’ Saison 4: Le destin de John Dutton révélé

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les fans et les médias de Yellowstone ont demandé : « Qui a tiré sur John Dutton ? Bien que nous soyons sûrs que cette question trouvera une réponse à temps, le drame de Paramount Network devait d’abord poser la question « John Dutton survit-il ? » Le patriarche de la famille Dutton, joué par Kevin Costner, a été vu pour la dernière fois abattu sur le bord de la route, s’accrochant à peine à la vie. Tout comme Beth Dutton (Kelly Reilly), Kayce Dutton (Luke Grimes) et Jimmy Hurdstram (Jefferson White), John était dans une situation périlleuse, il ne survivrait peut-être pas à la saison 4. Les teasers montraient que John recevait de l’aide, mais il était immobile quand l’aide est arrivée. Alors, vit-il les premiers épisodes de la saison 4 (« Half the Money » et « Phantom Pain ») ? Spoilers à venir pour Yellowstone Saison 4, (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct).

Lorsque nous voyons John pour la première fois dans la saison 4, il a l’air fini. Il est en mauvais état sur le bord de la route, après avoir griffonné une description de la camionnette utilisée par les assaillants en voiture sur le sol. Heureusement, son bras droit, Rip Wheeler (Cole Hauser) arrive sur les lieux et l’emmène à l’hôpital juste à temps. John Dutton vit pour se battre un autre jour.

Cependant, le patriarche n’est pas encore au clair. Il est hospitalisé et dans le coma. Il se réveille des mois plus tard, arborant un regard barbu. Malgré les souhaits de Beth, les médecins sont obligés de le mettre sous tension en raison de problèmes de caillots sanguins.

À l’avenir, l’objectif de la famille est la vengeance. Comme le montre la première en deux parties, la famille est déjà prête à se venger, Kayce utilisant l’indice de John pour traquer les attaquants. Ce fil narratif continuera sûrement comme intrigue principale de la saison 4.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.