‘Yellowstone’ Saison 4: Le destin de Kayce Dutton révélé

Kayce Dutton est-elle arrivée vivante dans la saison 4 de Yellowstone ? Les fans ont maintenant une réponse. À la fin de la saison 3, la vie de nombreux personnages était en danger, dont John Dutton (Kevin Costner), Beth Dutton (Kelly Reilly) et Jimmy Hurdstram (Jefferson White). Kayce (Luke Grimes) regardait également la mort en face alors que des hommes armés faisaient irruption dans son bureau lors d’une tentative d’assassinat. Kayce a retourné son bureau sur le côté pour se couvrir à la fin de la saison 3, et les premiers épisodes de la saison 4 (« Half the Money » et « Phantom Pain ») ont montré ce qui s’est passé ensuite. Spoilers à venir pour Yellowstone Saison 4, (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct).

Pensiez-vous vraiment que Kayce pouvait être battu dans une fusillade ? L’ancien entraînement de l’US Navy SEAL a démarré et, à l’aide d’une grenade éclair, il abat ses agresseurs. Il avertit ensuite d’urgence sa femme, Monica Long (Kelsey Asbille), de la situation, elle est alors entraînée dans une autre attaque tous azimuts contre la famille Dutton, celle-ci ayant lieu au ranch de Yellowstone.

Alors que Kayce gère l’attaque qui le vise, il n’est pas encore hors de danger. Le fils Dutton se joint à la quête de vengeance, traquant les agresseurs qui ont tiré sur son père, John. Il, bien sûr, le fait et, bien sûr, est victorieux. Cependant, cela vient avec une mise en garde majeure. Kayce est abattu dans le combat, le laissant avec une blessure assez grave. Cependant, il survit finalement.

Maintenant, Kayce, Rip Wheeler (Cole Hauser) et le reste du clan Dutton doivent traquer les responsables des attaques. Il peut s’agir d’un ennemi attendu, comme Market Equities, ou d’un traître inattendu, comme Jamie Dutton (Wes Bentley). Ce pourrait même être un nouvel ennemi entrant dans la mêlée. Quoi qu’il en soit, la saison 4 sera une série d’épisodes intenses.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.