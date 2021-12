‘Yellowstone’ tue un personnage familier dans la saison 4, épisode 8

Yellowstone a tué une poignée de personnages notables au cours de sa diffusion, et dans l’épisode 8 de la saison 4, qui a récemment été diffusé, la série a perdu un autre visage familier. Vers la fin de l’épisode, John Dutton (Kevin Costner) et Rip Wheeler (Cole Hauser) sont allés discuter avec le shérif Donnie Haskell (Hugh Dillon) dans un restaurant local. Une fois là-bas, ils ont remarqué que quelque chose n’allait pas et ont supposé qu’un vol était en cours. [Please Note: Yellowstone Season 4 Spoilers Below.]

John et Rip sont sortis du restaurant et ont fait semblant de partir. C’était une couverture, cependant, permettant à John de se faufiler à l’arrière du bâtiment pendant que Rip créait une distraction. Les hommes se sont rapidement engagés dans une fusillade avec les voleurs potentiels, envoyant des balles voler autour du restaurant, sifflant par tout le monde à l’intérieur. Finalement, la poussière est retombée, John et Rip sortant victorieux des criminels. Le shérif Haskell n’a malheureusement pas eu autant de chance, car il a été touché par plusieurs balles et est décédé tragiquement sur les lieux.

ALERTE SPOILER : @Yellowstone vient d’annoncer la mort d’un personnage de longue date que PERSONNE n’a vu venir : https://t.co/WukHbOQDGu – Goût du pays (@TasteOfCountry) 20 décembre 2021

La saison 4 de Yellowstone a débuté en novembre et les fans continuent d’être profondément captivés par la façon dont elle se développe jusqu’à présent. Au début de la saison, l’actrice Kelly Reilly, qui joue Beth Dutton dans la série à succès, s’est entretenue avec Looper pour une interview exclusive et a offert quelques informations sur ce que les fans pouvaient attendre des nouveaux épisodes. « J’ai du mal à parler de ce qui se passe dans la saison sans révéler les choses. Alors, pardonnez-moi si je suis un peu vague », a-t-elle déclaré. « Mais je pense qu’elle est à peu près engagée dans l’épisode 1 sur la voie de la vengeance, et elle doit découvrir qui a planifié cette attaque pour détruire sa famille – et elle va les détruire. »

Reilly a poursuivi: « Je veux dire, c’est ce qu’elle dit, de toute façon. Donc, nous allons la regarder comprendre cela et quelle action elle entreprend. Elle a dit ce qu’elle allait faire, mais finit-elle par le faire? Et est Jamie responsable ou pas ? Il y a tous ces rebondissements dans la saison. »

L’actrice a ajouté: « Et l’autre aspect, c’est qu’elle essaie toujours de protéger le ranch, ce qui semble une quête sans fin. Il semble que tout le monde veut ce morceau de terre, et elle est la seule à vraiment se battre pour son père. Je pense qu’elle a découvert qu’elle s’est heurtée à – ils ont tous – le plus terrifiant des ennemis maintenant. Ces gens qui veulent en faire un complexe. Tout comme elle le dit, « Couvrez-le de trottoir, détruisez-le. » » Yellowstone diffuse Les dimanches à 20h, uniquement sur Paramount Network.