Yelp et Groupon se disputent la loi de non-concurrence dans l’embauche de l’ancien chef de publicité Amazon à Seattle

Groupon a ouvert un nouveau bureau à Seattle en 2016 et emploie des centaines de personnes dans la région. (Photo .)

La tentative de Yelp d’embaucher un ancien vice-président de Groupon à Seattle a déclenché une bataille juridique entre les entreprises au sujet de la loi de non-concurrence de l’État de Washington.

Dans une action en justice déposée cette semaine devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, Yelp allègue que Groupon applique illégalement les dispositions de son accord de non-concurrence standard en violation de la loi de l’État de Washington.

Groupon «trompe sa main-d’œuvre basée à Washington, ses futurs employés potentiels à Washington et d’autres entreprises qui souhaitent également embaucher des employés à Washington sur un pied d’égalité», allègue Yelp dans la poursuite, demandant des dommages-intérêts financiers et une déclaration judiciaire rendant le accord inapplicable.

La plate-forme de transactions basée à Chicago Groupon a déposé sa propre plainte contre Sung Shin en novembre devant un tribunal fédéral de l’Illinois. Ancien chef de la publicité d’Amazon, Shin a travaillé en tant que vice-président et responsable mondial de la publicité et de l’examen auxiliaire de Groupon pendant sept mois en 2021 avant d’accepter un poste chez Yelp à Seattle en tant que vice-président de la gestion des produits, multi-sites, selon des documents judiciaires.

Le procès de Yelp indique qu’il n’a pas embauché Shin en tant que responsable de la publicité.

Cependant, le procès de Groupon indique que Shin « est armé des connaissances techniques et d’initiés pour aider un concurrent, en particulier Yelp, à développer et à améliorer son service publicitaire et ses offres de produits pour concurrencer injustement Groupon ».

Un juge dans l’affaire de l’Illinois a émis une ordonnance d’interdiction temporaire contre Shin en réponse à la plainte de Groupon, l’empêchant de commencer son nouvel emploi chez Yelp pour le moment.

Les accords de non-concurrence sont depuis longtemps un sujet de controverse dans l’industrie technologique. De tels accords ont été rendus pratiquement inapplicables en Californie, où Yelp est basé.

Ils sont toujours autorisés dans l’État de Washington. Cependant, en vertu d’une loi de l’État adoptée en 2019, ils ne peuvent pas être appliqués aux employés qui gagnent moins de 100 000 $, et ils ne peuvent pas couvrir une période de plus de 18 mois, entre autres restrictions.

Dans une déclaration vendredi après-midi, un porte-parole de Groupon a qualifié le procès de Yelp de « tentative malheureuse et réactionnaire de Yelp d’échapper à une décision de justice de l’Illinois, et nous pensons que nous l’emporterons sur le fond » de l’argument selon lequel Shin refuse de se conformer à une accord valable.

La déclaration de Groupon continuait :

Groupon s’est conformé à toutes les obligations en vertu de la loi de Washington et les réclamations de Yelp sont sans fondement. Nous pouvons comprendre pourquoi nos concurrents voudraient puiser dans l’expertise de Groupon pour monétiser avec succès un marché local, mais nous devons protéger les informations confidentielles et les secrets commerciaux de Groupon. Tous les employés de Groupon travaillent très dur pour le bien de notre entreprise, des petits commerçants et des clients, et nous devons engager des poursuites judiciaires pour protéger leur travail lorsqu’une personne de haut niveau et très bien rémunérée part pour un concurrent direct. L’action en justice initiale dans cette affaire n’a pas été prise à la légère. Nous avons longuement essayé de trouver une solution viable ici, mais nous n’avons eu aucune autre option.

Comme détaillé par Yelp dans son action en justice, le contrat de travail standard de Groupon signé par Shin comprend une clause exigeant que tout litige soit tranché par les tribunaux de l’État de l’Illinois et les tribunaux fédéraux.

Yelp souligne une disposition de la loi de l’État de Washington, adoptée en 2019 pour imposer de nouvelles restrictions aux dispositions de non-concurrence, qui rend les accords de non-concurrence nuls et inapplicables s’ils nécessitent une décision hors de l’État.

Citant la couverture par . du bureau de Groupon à Seattle et l’embauche auprès d’entreprises rivales de la région, la plainte de Yelp indique que Groupon «viole les protections très légales en matière de mobilité sur le lieu de travail qui aident à fournir à Groupon son flux constant de travailleurs technologiques qualifiés en premier lieu».

Il ajoute que Yelp « souhaite embaucher davantage d’employés basés à Washington ».

Le costume de Yelp continue :

Plus précisément, Groupon cherche à « appliquer » à ses employés basés à Washington des dispositions déraisonnables sur les formulaires d’après-mandat dans des clauses de non-concurrence qui prétendent exiger des employés qu’ils ne travaillent pas pour une entreprise « en concurrence » avec Groupon pendant 18 mois, sans définir la concurrence ou fournissant des exemples de ce que Groupon a en tête, et complètement indépendant de la durée pendant laquelle l’employé travaille réellement pour Groupon. … Groupon restreint le commerce en interférant avec la mobilité de la main-d’œuvre de Washington et en interférant avec la capacité des autres employeurs d’embaucher des travailleurs de Washington et de les mettre au travail. Yelp est l’un des employeurs qui ont été blessés par la conduite de Groupon et poursuit pour mettre un terme aux pratiques commerciales illégales et déloyales de Groupon.

Une audience sur la requête de Groupon pour une injonction préliminaire est fixée à mardi dans l’Illinois.

Voici les plaintes déposées par Groupon et Yelp dans les deux affaires judiciaires.

Groupon pour non-concurrence suite à l’embauche de Yelp par . sur Scribd

Yelp v Groupon par . sur Scribd