Yelp pour iOS ajoute un flux vertical pour les utilisateurs, une fonctionnalité payante pour les entreprises

Yelp a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle page d’accueil pour son application iOS. Avec cela, les utilisateurs auront un moyen plus facile de découvrir le contenu pertinent au sein de l’application.

Selon un article de blog, Yelp lance « une toute nouvelle expérience qui met mieux en évidence un contenu pertinent, local et unique, des restaurants au fil d’actualité d’un utilisateur ».

Pour la toute première fois, les utilisateurs de Yelp iOS pourront faire défiler un flux vertical qui présente le contenu visuel des restaurants locaux de leur ville, y compris les plats populaires, les photos populaires des consommateurs et les mises à jour directement des restaurants. Le contenu affiché sur le fil d’accueil de Yelp est contextualisé pour les utilisateurs en fonction de divers facteurs, notamment leur proximité avec l’entreprise, la récence du contenu et la popularité d’un plat dans les critiques.

L’application utilise l’apprentissage automatique pour aider les utilisateurs à découvrir les plats populaires des restaurants et à afficher plus de contenu à leur sujet.

Non seulement cela, mais pour les restaurants qui utilisent Yelp Connect, les entreprises pourront utiliser une fonctionnalité payante pour permettre le partage des mises à jour avec les clients nouveaux et existants avec « une visibilité plus grande que jamais, car les utilisateurs découvriront désormais facilement ces publications Connect directement sur leur fil d’accueil. . «

La société affirme que cela augmentera l’engagement des consommateurs avec les publications Connect des entreprises jusqu’à 30%. Les utilisateurs pourront également interagir avec ce type de contenu en appuyant sur l’icône en forme de cœur, informant l’entreprise que leur contenu résonne auprès des clients potentiels.

Selon Yelp, cette mise à jour est désormais déployée sur iOS dans plus de 25 États américains et continuera de s’étendre à l’avenir à plus d’endroits.

Au cours des derniers mois, les utilisateurs d’Apple Maps ont également pu profiter des informations de Yelp sur les politiques des entreprises concernant la vaccination COVID-19, comme vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Que pensez-vous de cette nouvelle expérience que propose Yelp ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

