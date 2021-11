Yelp proposera bientôt un flux défilant de photos de restaurants locaux

Yelp rejoint presque tous les autres sites sur Internet en vous donnant un flux à parcourir jusqu’à ce que vous ne puissiez plus faire défiler. Yelp indique que cette fonctionnalité apparaîtra sur les pages d’accueil de ses utilisateurs dans près de 150 régions métropolitaines des États-Unis à partir d’aujourd’hui, et que le flux contiendra « du contenu visuel de restaurants locaux », y compris des photos d’autres Yelpeurs, des messages de restaurateurs et certains plats servis dans votre région.

Yelp indique dans son communiqué de presse que certaines choses peuvent se produire lorsque vous appuyez sur l’un des messages du flux. Si le message est une photo d’un plat populaire (qui sont des plats qui apparaissent beaucoup dans les critiques du restaurant), vous verrez plus de photos de celui-ci, ainsi que quelques critiques afin que vous puissiez dire si c’est vraiment aussi bon qu’il y paraît . Si la photo sur laquelle vous avez appuyé est une photo du restaurant au lieu de la nourriture, vous serez redirigé vers sa page d’entreprise pour voir plus d’informations.

Le contenu est assez similaire à Instagram, si nous sommes honnêtes.GIF : Yelp

Bien sûr, le flux ne vous montre pas seulement des images populaires basées sur les restaurants à proximité et sur ce que les Yelp publient. offres et événements. Auparavant, les publications apparaissaient sur la page de l’entreprise, mais maintenant elles apparaîtront également dans le flux (marquées comme « sponsorisées », bien sûr). Ainsi, au milieu des photos de nourriture, vous verrez peut-être un bar local vous parler de son happy hour à venir.

Il est difficile d’échapper aux publications sponsorisées.Image : Yelp

Personnellement, j’ai l’impression que je tirerai plus de profit du défilement du fil d’actualité de Yelp que, disons, d’Instagram ou de Twitter. Bien que je ne sois pas sûr que les mises à jour des restaurants soient passionnantes à regarder, prendre une minute pour faire défiler les photos d’aliments locaux prises par d’autres critiques pourrait vraiment m’aider à comprendre ce que je veux manger pour le dîner. Et, contrairement à faire défiler les offres de Netflix pendant une heure avant d’abandonner et de s’endormir, la faim est généralement suffisamment convaincante pour que vous arrêtiez de faire défiler à un moment donné et que vous disiez : « Ouais, ça ira. »