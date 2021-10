Yelus Ballestas prend la parole après avoir été éliminé en NBL

Univisión Yelus Ballestas a parlé ainsi après avoir été éliminé en NBL

Le gala de Nuestra Belleza Latina dimanche a été riche en émotion, et dans une décision critiquée sur les réseaux sociaux, les juges ont décidé de sauver Raishmar Carrillo et de renvoyer le Vénézuélien Yelus Ballestas chez lui.

Et bien que la décision de l’éliminer de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina ait causé beaucoup de tristesse à la danseuse, elle a finalement quitté le spectacle avec des mots de gratitude et des phrases d’amour pour ses compagnons.

Après avoir appris la décision des juges, Yelus a été interviewée dans les coulisses de l’émission de téléréalité Univisión, et elle y a dit tout ce qu’elle ressentait après avoir été sur NBL pendant plusieurs semaines.

« Je profite de cet apprentissage, de choses merveilleuses, d’apprendre à travailler en équipe pour avoir un spectacle merveilleux », a déclaré la Vénézuélienne, qui a d’ailleurs évoqué le fait qu’elle doit cesser d’être si stricte avec elle-même, comme l’ont prévenu les juges. « J’ai appris qu’il est normal que je me trompe… rencontrer tant de personnes merveilleuses, rencontrer tant de femmes merveilleuses et tout. »

Yelus, qui il y a quelques jours a eu un problème avec Génesis, après s’être moqué de sa voix épaisse et l’avoir appelée « Géneso », a déclaré qu’elle et l’autre émission de téléréalité dominicaine occupaient une place particulière dans sa vie.

« Les deux femmes qui me font le plus rire sont Génésis et Clauvid. Ils vont beaucoup me manquer », a déclaré l’ancien concurrent, profitant de l’occasion pour envoyer un message à tous les autres participants au concours.

« Je leur dis à toutes de rester fortes, que ce sont des femmes merveilleuses avec des histoires spectaculaires, qu’elles réalisent tout ce qu’elles veulent et merci pour tout. Merci d’avoir été si gentil avec moi », a déclaré l’ancienne participante de la NBL, tout en leur lançant un avertissement. « Apprenez bien les chorégraphies, car je vais les regarder et je vais faire des commentaires sur leur Instagram. »

Le public a réagi aux déclarations de Yelus, et bien qu’ils aient loué ses paroles, beaucoup ont convenu qu’elle ne devrait pas être éliminée.

“QUÉ INJUSTO Y ELLA FUE LA MEJOR”, “No estoy nada de acuerdo con esta eliminatoria”, “ella tiene más talento que la otra concursante” y “debió salir la otra”, fueron los mensajes de algunos fans dolidos por la decisión de les juges.