Yendry et J Balvin partagent la vidéo de la nouvelle chanson « Instinto »: Regardez

Yendry et J Balvin se sont réunis pour la nouvelle chanson « Instinto », produite par Lexus & Keityn. Le clip du morceau, réalisé par José Emilio Sagaró, a été tourné à New York. Regardez ci-dessous.

« Un homme et une femme aspirent à un amour rempli de luxure en dehors de leurs relations mondaines respectives », a expliqué Yendry à propos de sa nouvelle chanson dans un communiqué de presse. « Ils suivent leur instinct parce qu’ils sont attirés l’un par l’autre à la fois émotionnellement et physiquement… mais finalement n’agissent pas selon leurs sentiments et ne se résistent pas. »

« Instinto » fait suite aux chansons récentes de Yendry « Ya » et « You ». Lisez le long métrage Rising de Pitchfork « Yendry est la pop star illimitée de demain ».