Yeni Arias : “Ce sont les Jeux Olympiques, il n’y a pas de rival facile”

Grand triomphe pour Yeni Arias lors de ses débuts aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le boxeur colombien a eu un combat difficile contre le Bulgare Stanimira Petrova mais a finalement réussi à se faire une place en quart de finale de la catégorie boxe des 57 kilogrammes.

Le premier tour a été dominé par le Colombien qui est sorti avec beaucoup plus de dynamisme et d’agressivité, compliquant le Bulgare qui a été surpris. Dans le second l’Européen a réagi et a réussi à le prendre pour tout égaliser. Au troisième tour final, Arias a réussi à déséquilibrer la balance pour remporter la victoire 3-2: 27, 27, 30, 29, 30 à côté des 30, 30, 27, 28,29 de la Petrova.

Après le combat, La Colombienne a assuré que sa rivale l’avait compliqué et se sentait parfois fatiguéeCependant, il a expliqué que lors du premier combat, il a tendance à se lier davantage et que lors du prochain, il essaiera de se détendre davantage, en corrigeant les lacunes.

Difficulté de Petrova : “Je l’avais déjà étudié, je n’avais jamais eu l’occasion de le voir en direct. Je me sentais un peu fatigué, je ne sais pas si parce que c’était le premier combat. Dieu merci, les entraîneurs et le soutien de l’équipe, nous obtenu la victoire.”

Son rival en quarts de finale : “Ce sont les Jeux Olympiques, ce sont les événements sportifs les plus importants au monde et il n’y a pas d’adversaire facile.”

Analyse de combat : “Dans le premier combat je sors toujours un peu plus à égalité, pour le second j’espère donner plus de moi. Parfois je n’ai pas suivi les indications dans le coin mais le suivant on va bien regarder le combat et mon lacunes.

La proposition du Bulgare : “C’est toujours la même chose, toutes les rivales ne se battent pas de la même manière. On l’a vue en qualification contre une rivale de la même taille et elle s’est battue différemment. Aujourd’hui, elle est sortie avec des choses différentes et ça m’a un peu compliqué.”