Yeohlee Teng regarde vers l’avenir avec la fluidité des genres et le zéro déchet – WWD

Malgré les défis causés par la pandémie, la créatrice new-yorkaise Yeohlee Teng est pleine d’énergie pour l’avenir de la mode et de la ville qu’elle habite.

Alors que le design sur mesure a toujours fait partie du répertoire de la designer, il devient une partie plus importante de son activité. Concevoir une tenue de mariage pour une mère de la mariée a contribué à raviver cet intérêt. Le mariage était prévu pour l’automne dernier, mais la célébration a été reportée au mois prochain en raison de la crise des coronavirus.

Après avoir conçu une robe en satin double face rose et en soie bleu marine pour la cliente du mariage, Teng lui a suggéré lors d’un essayage de confectionner une veste avec les chutes. « Elle a dit : ‘Vas-y !’ Je veux dire comme c’est amusant – je dois faire quelque chose à partir des restes. Les tissus étaient très chers mais c’était comme une expérience supplémentaire.

Elle a ajouté: «En raison de l’époque de COVID-19, ce type de relation et d’intimité que vous partagez avec vos clients est renforcé en raison de tout cet isolement que nous avons vécu. Cela devient plus émotif.

La pièce sur mesure de l’entreprise de la designer « s’infiltre » et elle s’attend à avoir une meilleure idée du pourcentage des revenus globaux qu’elle représentera à la fin de l’année. « Il y a beaucoup d’intérêt, dit-elle.

Le designer est tout à propos de nous. Elle a dit : « En ce moment, il y a beaucoup de pronoms qui circulent, mais tout le monde a besoin d’un abri. Tout le monde a besoin de vêtements. Je fais une collection qui est pour nous : c’est pour tout le monde. Ce n’est pas spécifique au genre. Ce n’est pas pour lui, elle ou eux. C’est pour nous tous.

À ce stade, un homme s’est récemment arrêté dans son magasin West 29th Street et a opté pour une tenue personnalisée à imprimé corail. La cliente, qui préfère être identifiée comme « elles », obtient quelque chose de la collection pour femmes qui est conçue pour qu’elle les porte. Teng a décrit l’expérience comme “très émouvante pour l’acheteur et pour elle-même”. C’était “à l’improviste” et c’était “une aventure et une découverte”, a-t-elle déclaré.

Le créateur a noté que le client ne lui avait pas demandé : « Est-ce pour les femmes ou les hommes ? » Ils sont juste allés chercher ce qui était là, l’ont mis et ça avait l’air super. »

Cela a déclenché quelque chose chez Teng, qui soutient qu’un bon design est universel. « Vous savez qu’il n’y a pas de genre dans un trombone. Cela fonctionne.

La fluidité des genres est quelque chose de très excitant dans la mode en ce moment, ainsi que la liberté accrue pour les gens d’être plus créatifs, a déclaré Teng, ajoutant que certains des vêtements qu’elle a vus sont plus audacieux. Grâce à une bourse avec la Parsons School of Design de la New School, elle voit et travaille avec une abondance de talents. « C’est dans la fabrication que réside l’avenir. Tout le monde parle de durabilité et de zéro déchet. Si vous pouvez réduire la fabrication, c’est une réponse.

À la suite de la fermeture, Teng a commencé à recycler tous ses tissus. De nombreux articles de son magasin sont soit des grenouillères, soit des breloques, a-t-elle déclaré. Certaines pièces présentent des tissus tels que des jacquards qui ne sont plus fabriqués car les filatures de soie dont elles provenaient n’existent plus. « C’est une autre façon de consommer. Consommer votre inventaire équivaut à zéro déchet », a-t-elle déclaré. « Cela vous permet de faire quelque chose de très intéressant.

À l’approche de la Fashion Week de New York, Teng n’a pas encore décidé comment et où elle présentera sa collection. Quoi qu’elle fasse, cela déterminera cela et elle est en proie à cela, ayant été inspirée par des rencontres récentes, telles que le “drop-in” susmentionné.

La pandémie a rendu les gens plus libres avec leurs capacités à s’exprimer, selon Teng. « Ils prennent plus de risques et ils sont plus audacieux. S’ils ont quelque chose à dire, ils sont prêts à le dire. Et j’aime ça”, a-t-elle déclaré. « C’est vraiment intéressant que sous le confinement, nous soyons devenus plus libres. Mais la liberté d’expression semble être vraiment mûre en ce moment.

Ayant dirigé son entreprise à New York pendant des décennies et été un ardent défenseur du Garment District, Teng a déclaré qu’elle était « tout à fait déterminée à établir quelque chose dans le Garment District qui se prépare à la fabrication de l’avenir. Des efforts devraient être faits pour que nous comprenions et acquérions le type d’équipement dont nous avons besoin et qui conviendra à la confection de vêtements pour l’avenir. »

En tant que membre du jury d’une bourse à venir, elle a déclaré que la plupart des candidatures avaient des vêtements fabriqués à partir de tissus tels que des plastiques récupérés lors de plongées dans des bennes à ordures ou à partir de tissus en développement à partir de varech, de mycélium et d’E-coli. « La voie à suivre est l’innovation et la façon dont vous assemblez et assemblez les vêtements du futur doit évoluer. Couper et coudre est merveilleux et nécessaire et essentiel en ce moment. Mais il y a une voie vers l’avenir et le Garment District devrait être prêt à l’embrasser.

À moins de restrictions étatiques ou fédérales concernant la crise des coronavirus, les projecteurs seront braqués sur la mode new-yorkaise le mois prochain avec le retour des défilés en personne de la semaine de la mode et le dévoilement de « In America : A Lexicon of Fashion », le premier volet du Exposition en deux parties du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute consacrée à la mode américaine. Teng a déclaré à propos de toute l’attention attendue sur la mode new-yorkaise : « Je pense que c’est la bonne chose à faire et j’espère qu’elle aura un grand succès. New York devrait saisir l’occasion pour briller.

Alors que certains ont comparé l’état actuel de la ville à ce qu’il était dans les années 1970 (sur la base de la hausse de la criminalité, de l’augmentation des postes vacants et de la question de savoir si l’immobilier commercial va rebondir), Teng a déclaré : « Vous ne pouvez pas le comparer au années 70. C’est l’année 2021. C’était comme l’âge de « Taxi Driver », en référence au drame policier de 1976 de Martin Scorsese avec Robert De Niro. « Je pense que la ville est résiliente. Je crois que les New-Yorkais sont forts. Je vois aussi la ville rajeunir. Il y a eu un afflux de jeunes parce que les loyers ont baissé. Cela dynamise la ville.

En admettant que les choses soient difficiles dans certains domaines, le designer a déclaré: «Je compte sur la résilience des New-Yorkais.»