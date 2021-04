Yeovil annonce le décès tragique du capitaine du club, Lee Collins, âgé d’à peine 32 ans, alors que le choc d’Altrincham est reporté

Yeovil a annoncé que leur capitaine de club, Lee Collins, est décédé à l’âge de 32 ans.

Collins avait fait huit apparitions en Ligue nationale pour les Glovers cette saison.

.

Lee Collins est décédé tragiquement à l’âge de 32 ans

Tous les membres du Altrincham Football Club présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux amis de Lee Collins, à @YTFC, ainsi qu’à leurs supporters et à leur personnel en cette période désespérément triste. Le match de demain a été reporté. ℹ️ https://t.co/mT5zt8IGdD pic.twitter.com/ryABO0DDEu – Altrincham FC (@altrinchamfc) 1 avril 2021

« Tous les membres du Yeovil Town Football Club pleurent la perte du capitaine du club Lee Collins », indique un communiqué du club.

«Lee est malheureusement décédé hier et nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis.

«Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de la famille en ce moment. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment.

«Notre match avec Altrincham demain (vendredi) a été reporté.»

.

Collins avait joué huit fois pour Yeovil cette saison

Une si triste nouvelle. Je me souviens de Lee en tant que jeune joueur chez Wolves. C’était un bon garçon avec une bonne attitude. Envoyant mes condoléances à ses amis proches et à sa famille. Repose en paix, mon pote. https://t.co/XJGzOo7xbV – Karl Henry (@ karlhenry08) 1er avril 2021

Collins, un défenseur central qui pouvait également jouer à l’arrière, est passé par l’académie des Wolves mais n’a pas fait une apparition en équipe première à Molineux.

Il a rejoint Port Vale en 2009 après une période de prêt réussie et a fait plus de 140 apparitions en Ligue 2 pour le club.

Il a ensuite joué dans le championnat pour Barnsley et a passé du temps à Northampton, Mansfield et Forest Green Rovers avant de signer pour Yeovil en 2019.