Yer Blues : L’histoire derrière la chanson

« Pendant que nous enregistrions L’album blanc, nous avons fini par redevenir un groupe », Ringo Starr refléterait, « et c’est ce que j’aime toujours. J’aime être dans un groupe. De plus en plus au cours des quelques albums précédents, Les BeatlesLes enregistrements avaient été conçus, couche après couche de sons minutieusement assemblés, plutôt que d’être joués en direct en studio comme l’avaient été leurs premiers enregistrements. Mais pour The White Album, ils ont délibérément décidé de recommencer à jouer les chansons en tant que groupe, se rapprochant de plus en plus musicalement – ​​et, dans le cas de John Lennon‘s “Yer Blues”, physiquement.

De leur propre aveu, les Beatles avaient commencé par jouer du heavy rock. “Mais quand il a été mis sur les premiers disques, il n’y avait jamais assez de basse dedans, le solo de guitare n’est jamais venu, parce que nous ne savions pas comment enregistrer à l’époque”, a expliqué John peu après la sortie de The White Album. « On sonnait plus comme nous sur ce disque. On s’est débarrassé du peu de conscience de soi, donc on faisait ce qu’on faisait tout à l’heure, mais avec une meilleure connaissance de la technique d’enregistrement. Un bon nombre de morceaux ne sont que des prises directes de nous en train de jouer.

Ecrire la chanson

“Yer Blues” est l’une des nombreuses chansons de l’album blanc écrites en Inde au printemps 1968. Et tandis que leur séjour était un exercice de sérénité pour beaucoup, John traversait une crise personnelle. Son mariage avec Cynthia touchait à sa fin, et sa relation avec Yoko Ono était sur le point : chansons les plus misérables de la terre. Dans « Yer Blues », quand j’ai écrit « Je suis si seul que je veux mourir », je ne plaisante pas. C’est ce que j’ai ressenti. Là-haut, essayant d’atteindre Dieu et se sentant suicidaire.

La démo d’Esher de “Yer Blues”, enregistrée peu de temps après que les Beatles se soient tous regroupés en Angleterre, n’offre aucun avertissement de la férocité qui dépasserait la chanson au moment où elle serait terminée, avec des guitares acoustiques jouant des licks de blues traditionnels.

D’un point de vue stylistique, « Yer Blues » pourrait être considéré comme un clin d’œil ou une parodie du boom actuel des groupes de heavy blues, tels que Crème, Big Brother And The Holding Company et Canned Heat. Les rebondissements lyriques intelligents de John, cependant, l’ont élevé bien au-delà du pastiche. Par exemple, plutôt que d’utiliser le vieux cliché du blues « Le chat noir a croisé mon chemin », John a chanté : « Un nuage noir a traversé mon esprit », en continuant : « Une brume bleue autour de mon âme/Je me sens si suicidaire/Même déteste mon rock’n’roll . ” C’était une chanson aussi sombre et lourde que n’importe quelle autre du catalogue des Beatles, et exigeait une intensité de performance à la hauteur.

L’enregistrement

L’ingénieur Ken Scott se souvient comment, lors d’une session pour l’inédit à l’époque George Harrison chanson “Not Guilty”, a-t-il plaisanté avec John sur la façon dont les Beatles essayaient toujours de trouver de nouvelles façons d’affecter leur son: “À l’origine, avec EMI, ils n’avaient que deux quatre pistes. Ces quatre pistes en particulier étaient vraiment volumineuses, alors ils les gardaient dans deux petites pièces, toutes deux à côté de la salle de contrôle numéro deux… Alors je me suis levé à côté de John, et pour plaisanter, j’ai dit : allez, vous allez vouloir enregistrer là-dedans maintenant », indiquant l’une de ces deux pièces. John a juste regardé là-bas et n’a rien dit. Un peu plus tard, nous allions commencer une nouvelle chanson intitulée « Yer Blues », et John se retourne et dit : « Je veux l’enregistrer là-dedans », et il désigne la pièce dont je plaisantais. Nous avons dû les installer dans cette pièce ridiculement petite. Si l’un d’eux avait soudainement balancé sa guitare, il aurait frappé quelqu’un à la tête.

En capturant la chanson les 13, 14 et 20 septembre 1968, les Beatles espéraient que jouer dans un espace aussi confiné aiderait à recréer l’ambiance de la scène du Cavern à Liverpool. «Nous aimions être en contact étroit les uns avec les autres», a déclaré Paul. “Nous avons senti que cela ajoutait à la puissance de notre musique, et c’est le cas.”

Et comment. Scott a été surpris par le degré de séparation qu’ils ont réussi à obtenir dans un espace aussi exigu, simplement en tournant les amplificateurs face au mur. La basse de Paul est lancinante et lourde, la batterie de Ringo sonne aussi charnue que n’importe où sur l’album, les guitares hurlent sur le point de riposter, et la voix de John est aussi déchirée que n’importe laquelle de ses performances rock’n’roll les plus folles. John était tellement content du résultat que c’était l’un des deux numéros avec lesquels il a joué Le sale Mac à Les pierres qui roulent‘ Rock’n’Roll Circus en décembre, rejoué en septembre 1969 au Toronto Rock And Roll Revival festival.

L’édition super deluxe de l’album blanc des Beatles peut être achetée ici.