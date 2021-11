Yeremi Pino, jeunesse explosive pour Villarreal

17/11/2021 à 12:54 CET

L’attaquant de Villarreal, Pin de Yeremy, est l’un des jeunes talents du football espagnol d’aujourd’hui. Avec une valeur marchande allant jusqu’à 30 millions d’euros, il a marqué un total de quatre buts en Liga et est le septième plus jeune Espagnol (18 ans et 337 jours) à le faire après Muniain, Bojan, Ansu Fati, Reyes, Juanmi et Fernando. Torres.

Le canari, qui Il a déjà reçu l’appel de Luis Enrique pour rivaliser avec l’espagnol absolu, est l’un des grands projets du football national. Il a commencé à la fois la finale de la Ligue Europa et la Super Coupe d’Europe et consolide avec Unai Emery à l’Estadio de La Cerámica.

18e 337d – @santos_yeremy 🇪🇸 a marqué quatre buts à @laliga avec @VillarrealCF étant le septième plus jeune Espagnol à marquer quatre buts au XXIe siècle (18e 337d) après Iker Muniain, Bojan, Ansu Fati, José Antonio Reyes, Juanmi et Fernando Torres. Rénovation #VillarrealCF pic.twitter.com/1WaErrS4J9 – OptaJose (@OptaJose) 16 novembre 2021

L’équipe de jeunes de Las Palmas est importante dans la saison 2021/22 de Villarreal : totalise deux buts et trois passes décisives sur un total de 16 matches toutes compétitions confondues. Comme un ailier intelligent et électrique, les groguet est un footballeur différentiel dans le schéma de l’entraîneur basque.

Les jeunes inondent la Liga

Pino est un autre des joueurs espagnols avec le plus grand potentiel actuellement en Liga avec des noms tels que ceux de Ansu Fati, Gavi, Pedri, Eric Garcia, Ander Barrenetxea, Nico González ou Nico Williams, entre autres. En effet, le canari complète le podium des jeunes joueurs de moins de 21 ans derrière Pedri (80M€) et Ansu Fati (60M€).

L’attaquant a déjà commencé à nourrir l’équipe espagnole senior avec Pedri, Gavi ou Ansu Fati, qui sont destinés à prendre les rênes de l’équipe espagnole et à être des différentiels pour la prochaine décennie. Le football espagnol, comme il est évident, a son avenir le plus immédiat assuré.