Yeremi Pino, un début de saison meurtrier

09/05/2021 à 10h45 CEST

L’ailier de Villarreal Yéremi Pino a inscrit un doublé et délivré deux passes décisives lors de la victoire de l’Espagne des moins de 21 ans contre la Russie. Le joueur a débuté la saison à un niveau élevé et Il a également distribué deux passes décisives lors du match nul de Villarreal contre l’Atlético de Madrid juste avant la pause de l’équipe nationale..

Le canari, qui Il est venu à Villarreal de La Roda et en seulement un an, il s’est déjà imposé dans l’équipe première, est devenu un élément clé de l’ardoise d’Unai Emery. Il a disputé les 90 minutes de la finale de la Supercoupe d’Europe et a été titulaire dans deux des trois premiers jours de l’équipe de Castellón.

6 – Les deux derniers matchs de Yeremi Pino de @VillarrealCF : 🅰🅰 vs Atlético de Madrid en Liga

🅰⚽🅰⚽ vs Russie 🇷🇺 en qualifications pour l’EURO U21 2023 Actualisation. https://t.co/reW9T5zWSh – OptaJose (@OptaJose) 3 septembre 2021

L’ex également de Las Palmas a distribué deux passes décisives lors du grand match nul contre l’Atlético de Madrid juste avant la pause de l’équipe nationale et a réaffirmé sa grande forme en participant à tous les buts de La Rojita contre la Russie.: Luis de la Fuente l’a aligné avec Fer Niño et Gil dans le trio offensif et le joueur lui a rendu sa confiance.

Continuer à grandir à Villarreal en Ligue des Champions

Yéremi Pino a une belle saison devant lui pour se consolider définitivement dans le football d’élite. Après s’être élancé de l’entame en finale de la Supercoupe d’Europe face au Chelsea de Thomas Tuchel, La présence de Villarreal en Ligue des champions oblige un joueur qui n’aura que 19 ans sous peu.

La saison dernière, il était déjà titulaire en finale de la Ligue Europa, en plus d’avoir participé à un total de 37 matches dirigés par Unai Emery dans toutes les compétitions.. Il a inscrit sept buts et une passe décisive lors de sa première saison en équipe première.