Yéremi Vargas : que sait-on et pas sur sa disparition ?

« Ils recherchent un garçon de 7 ans. Il s’appelle Yéremi. Il a disparu alors qu’il jouait beaucoup à Vecindario (Gran Canaria). Si vous avez vu quelque chose, ou voyez l’enfant, veuillez vous rendre à la Garde civile. . » L’alerte s’est déclenchée immédiatement. C’était le 10 mars 2007.« Porte lunettes bleues aux branches jaunes, un T-shirt marron avec des lettres oranges qui dit « Skhuaran », un pantalon beige et des baskets Nike blanches et dorées. Il a un signe caractéristique, une tache de naissance rosâtre au-dessus de la poitrine. S’il vous plait. Aider ».

Ce jour marqua un avant et un après. Il glaça le cœur des Canaries, paralysa les foyers de toute l’Espagne. Ils avaient kidnappé un enfant en plein jour, à quelques mètres de chez vous, en jouant avec ses cousins. Quatorze ans plus tard la question est la même : Où se trouve?

Clôturée en 2017, l’enquête prend un nouveau cap avec la réouverture du dossier. |

« Les enfants, mangez ! »

L’horloge sonne presque deux heures de l’après-midi. Les adultes sont déjà dans la salle. Les enfants jouent dans la rue. Comme chaque samedi, la famille de Yéremi, Yeri -comme on dit à la maison- se retrouve à table. De la fenêtre, ils voient le terrain où se trouvent les enfants. Ils jouent avec une boîte en carton. Ça vient d’un téléviseur acheté quelques jours auparavant. Les petits l’avaient emmené sur le terrain. « Dites-leur de monter, la table est mise », entend-on depuis le salon. Herminia, la grand-mère, les appelle par la fenêtre : « Les enfants, mangeons ! Tous sauf Yéremi ont grimpé. Lorsque ses cousins ​​ont franchi la porte, ils se sont penchés sur le terrain pour l’exhorter. Il a été vu et pas vu. Fugace. Le petit était parti.

« Ne le cherchez pas, Yeri a été emmené »

Travaux, puits, parcs, terrains, serres. Ils ont regardé à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. « Restez calme. » Cela n’a pas duré longtemps. Yéremi était « un enfant timide et effrayant, il n’irait avec personne », a déclaré sa tante Mili aux médias – quelques jours plus tard. Ils ont passé au peigne fin, fouillé et traqué tout ce qui se présentait à lui. « Ne le cherchez plus, ils ont pris Yeri »dit son grand-père. Deux minutes plus tard, il se dirigeait vers la caserne de la Garde civile : « mon petit-fils a été kidnappé.

Environ 400 personnes ont formé la première opération. Cela a commencé immédiatement. Il a été fouillé par terre, air et mer. Les premières affiches ont été imprimées qui ont inondé le quartier, Vecindario, et la municipalité Sainte-Lucie de Tirajana. Pendant des années – ils le restent encore – ils étaient dans les bus, les camions, les maisons et les entreprises. Yéremi est devenu un symbole. Le garçon du quartier a choqué tout le monde.

La famille de Yéremi réclame justice depuis 14 ans. |

« Mourir dans un frigo »

L’opération n’avait pas de limites. Volontaires, Services d’urgence, Protection civile, Garde civile et Armée. Une centaine de soldats du Canary 50 Infantry Regiment ont rejoint les recherches sept jours après la disparition. Ils ont peigné pouce par pouce.

Pendant le premier mois et demi, la maison de l’enfant resta ouverte. Parents et voisins dormaient – ce qu’ils pouvaient – dans le garage, sur des fauteuils, sur des matelas au sol. Les premières affiches, en noir et blanc, portaient le numéro de famille. Des milliers d’appels sont arrivés. Deux personnes ont répondu au téléphone. Ils ont contacté depuis l’île, la péninsule et depuis l’étranger : Mexique, Chili, Arizona, Londres… beaucoup ont manifesté de la douleur, du soutien, d’autres juste du mal : « l’enfant est en train de mourir dans un réfrigérateur, cours ». Pour ces huit mots cruels, ils voulaient faire payer 50 euros à la famille de Yéremi.

195 pédophiles enquêtés

Sous l’alerte constante de la disparition inquiétante – à l’époque appelée à haut risque – ils ont été attirés diverses hypothèses, plusieurs lignes. Ni l’un ni l’autre n’était exact.

Quelqu’un de l’environnement proche

La nature timide de Yéremi excluait qu’elle soit volontairement partie avec un inconnu. Cinq jours seulement s’étaient écoulés lorsque le délégué du gouvernement aux îles Canaries – à l’époque José Segura – a montré que les premières enquêtes indiquaient « l’environnement familial immédiat, les amis, les voisins et l’école ». Nous avons « l’espoir de la rationalité » de retrouver l’enfant. Il a assuré que « des contrôles ont été activés dans les ports et les aéroports et que l’enfant n’a pas quitté l’île ».

« J’ai l’enfant. Pour 6 000 euros, je le libère »

Le 19 mars, neuf jours après la disparition, un voisin d’Agüimes a été arrêté par la Garde civile. Il avait demandé 6 000 euros à la famille en échange de la libération de Yéremi. Après avoir enquêté sur lui, il a été accusé d’un crime présumé d’extorsion, mais ils ont exclu qu’il soit lié à la disparition. Je voulais de l’argent.

Pédophile dans le quartier : tentative d’enlèvement d’une fille

Après avoir écarté la famille et l’environnement immédiat, l’un des principaux constats qui a été tracé était que l’enfant avait été kidnappé par un pédophile. Ce même été, en août, un homme a tenté d’enlever une fillette de 11 ans dans le même quartier où Yéremi a disparu. Il est entré en prison, mais son lien avec la disparition du garçon n’a pas pu être prouvé.

Le « cas Karaté » : Fernando T. Baena

Fernando Torres Baena, professeur de karaté, a joué dans la plus grande affaire de pédophilie en Espagne en 2010. Il avait enseigné à Yéremi dans les mois précédant sa disparition. Il a été condamné à 302 ans de prison en tant qu’auteur de 35 délits d’abus sexuels et de 13 autres délits de corruption de mineurs. Il a été minutieusement fouillé, mais aucune preuve n’a été trouvée à son domicile qui le relie à la disparition de Yéremi Vargas.

En 2012, la Garde civile est venue enquêter jusqu’à 195 personnes accusées de pédophilie et 15 détenus avec un fond similaire.

Pédophiles écossais

La Garde civile a annoncé en 2013 qu’elle enquêtait sur trois pédophiles écossais, dont deux déjà en prison dans leur pays, au cas où ils auraient un lien avec l’affaire. Les trois suspects se trouvaient à Gran Canaria à la date de la disparition du garçon. Les chercheurs se sont rendus en Écosse. Une relation n’a pas non plus été trouvée.

Des os à l’endroit où il a disparu

En 2015, l’ancien ministre de l’Intérieur, Jorge Fernández Díaz, a confirmé la découverte de restes squelettiques (dont un crâne) à Gran Canaria. La nouvelle a choqué la famille de Yéremi. L’enquête a finalement déterminé qu’ils appartenaient à une femme plus âgée.

Ithaisa – la mère de Yéremi – est, avec un nouveau témoin, la première à témoigner après la réouverture du procès. | .

Le solitaire Ojeda, ‘El Rubio’

Antonio Ojeda, alias ‘el Rubio’, le principal suspect, a toujours été au centre des préoccupations des chercheurs. Bien que pendant les premières années il soit passé inaperçu même par la famille. Il habitait à quelques mètres de l’endroit où le garçon a disparu. Solitaire, fan du bar, des sources proches soulignent qu’il avait l’habitude de regarder les enfants du quartier jouer dans le parking. A Yéremi et beaucoup d’autres garçons de la ville.

En 2016, la suspicion s’est raffermie. Alors qu’il purgeait une peine à la prison d’Algésiras (Cadix) pour avoir abusé sexuellement d’un autre enfant, plusieurs détenus ont déclaré à la Garde civile et au juge qu’Ojeda leur avait avoué ce qu’il aurait fait avec Yéremi Vargas. Selon la version des détenus, le Rubio n’a pas lésiné sur les détails. Il a avoué que « le garçon est devenu bleu ». Aujourd’hui, il est public que Yéremi était cyanosée, une condition qui a fait que sa peau acquiert cette teinte dans des situations de stress sévères, pas avant. « Personne en dehors de la famille n’a pu le rencontrer, encore moins Antonio Ojeda », ont toujours dénoncé ses proches.

La famille du garçon a montré sa conviction il y a quelques jours qu’Ojeda avait kidnappé et tué le mineur. C’est le grand-père de Yéremi, José Suárez, qui a déclaré que plusieurs personnes l’avaient contacté pour lui dire qu’ils croyaient que « El Rubio » éliminé les restes de l’enfant après l’avoir donné aux porcs.

« Il y a des gens qui m’ont dit que, le connaissant, il aurait pu le nourrir aux porcs qu’il a », a-t-il dit, tout en expliquant que ces témoins « ne montrent pas leur visage pour ne pas être impliqués dans une procédure judiciaire. » « Nous continuerons jusqu’au bout. Je suis très clair que c’était lui », a réitéré le père d’Ithaisa Suárez.

Une photographie de l’album de famille de Yéremi, partagée par la famille. |

Malgré des preuves solides pour le lier à la disparition, le juge a classé l’affaire en 2017, selon les critères de la Garde civile, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves contre lui.

Nouvelle série de déclarations : réouverture du dossier

Le coup judiciaire n’a pas nui à la force. La Garde civile essaie de rassembler plus de preuves. Ils ont soutenu – et ils maintiennent – que El Rubio est l’auteur de l’enlèvement. La lutte de la famille, qui a fourni de nouvelles preuves, a conduit à la réouverture de l’affaire. La la première série de déclarations commence ce vendredi. Dans un premier temps, Ithaisa Suárez, la mère de Yéremi, et une mineure qui était sur les lieux des faits le jour de la disparition, témoigneront. Le garçon – qui avait 11 ans à l’époque – est le même qui a dit avoir vu une voiture blanche, avec un autocollant de palmiers à l’arrière, dans le lot où Yéremi a disparu au moment où la trace du garçon s’est perdue. La voiture décrite est similaire à celle d’Antonio Ojeda.

Une fois l’affaire rouverte, une nouvelle opportunité se présente pour retrouver Yéremi, pour tenter de découvrir qui a kidnappé le petit garçon. « Je fais confiance à la justice et je supplie le coupable, dont nous connaissons tous déjà le nom, de remettre ce qui reste de Yéremi », plaide Ithaisa Suárez. « Si l’enfant n’est pas vivant, ce qui est fort probable, je vous prie de me donner ce qu’il y a pour pouvoir l’enterrer », demande sa mère.

Photographie de Yéremi partagée par la famille. |