Yeremy Pino, le nouveau diamant de Villarreal

22/10/2021 à 12:17 CEST

Le footballeur de Villarreal Pin de Yeremy rendez-vous ce vendredi un an de son début au Première division, un événement auquel arrive le jeune footballeur canarien déjà reconverti en Référent pour l’équipe malgré le peu de temps passé et surtout sa jeunesse.

À ses 19 ans récemment achevé -il les a atteints mercredi dernier-, le footballeur canarien signe une année au cours de laquelle il a été l’un des grands protagonistes de l’équipe, remportant le la possession et un poids exceptionnel qui a même conduit à début avec la sélection absolue de la main de Luis Enrique le 6 octobre dernier lors d’une nomination capitale de l’équipe nationale contre l’Italie.

Sept jours entre ses débuts européens et le premier but en Ligue Europa

Après avoir fait ses débuts le 22 octobre 2020 lors du match de Ligue Europa contre le Sivasspor Turk, Yeremy Pino est parti tout brûler les étapes possibles à pleine vitesse, puisque dans la même semaine, les débuts de la ligue en Cadix, le 25 octobre, et quelques jours plus tard, il a ajouté le premier but européen, le 29 octobre avant la Qarabag.

Débuts en Ligue des champions et but contre les Young Boys

De même, en décembre, son premier but en championnat est arrivé, lors d’un match nul avec le Club athlétique à La Cerámica, tandis que dans la campagne actuelle a fait ses débuts dans la Ligue des Champions avant le Atalante et a marqué mercredi dernier le premier but avant le Jeunes garçons.

Villarreal travaille à sa rénovation et au relèvement de sa clause de 35 à 50 millions

L’attaquant de Las Palmas de Gran Canarias a signé son contrat avec l’équipe première fin octobre de l’année dernière et est maintenant sur le point d’être amélioré pour devenir l’un des des jeunes mieux payés et avec un clause de résolution ce qui pourrait arriver de la 35 millions de courant à 50 et une prolongation contractuelle jusqu’à juin 2027.

Cette conversion rapide en Etoile de l’équipe est due en grande partie, comme Pino lui-même l’a récemment reconnu, au fait qu’il est membre d’un club qui « se soucie des jeunes et croit aux jeunes & rdquor;, un aspect fondamental pour « être capable de jouer comme ça & rdquor;.