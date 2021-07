Yerry Mina dit qu’il respectera toujours Lionel Messi, même après le choc de la Copa América

in

Yerry Mina a minimisé son affrontement avec Lionel Messi, affirmant qu’il respecterait toujours son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Messi a été vu en train de se moquer de Mina après que cette dernière a raté un penalty lors de la fusillade de la Colombie contre l’Argentine en demi-finale de la Copa América.

“Maintenant, danse”, a déclaré Messi au défenseur colombien, en référence ironique à sa célébration lorsqu’il a converti son coup franc contre l’Uruguay au tour précédent.

“Ce qui s’est passé avec Leo est quelque chose qui peut arriver à tout moment, c’est le football”, a déclaré Mina lors d’un événement organisé par son organisation caritative à Guachené, en Colombie.

« La vie a des cycles, elle donne [opportunities for] vengeance, mais je suis calme parce que je sais que Leo est une personne formidable.

“Je l’ai rencontré à Barcelone et je le remercie pour le soutien qu’il m’a apporté, je le respecterai toujours”, a déclaré le défenseur.

“J’admire Messi pour ce qu’il est, à ce moment-là, nous défendions tous les deux notre équipe nationale.

“Si je pouvais donner ma vie pour mon équipe nationale, je la donnerais, mais ce qui s’est passé est resté [out on the pitch], il n’y a rien de particulier.”

Mina a disputé cinq matches de championnat et un match de Copa del Rey pour Barcelone, coïncidant avec Messi dans seulement une poignée de matches.

Il a été largement blâmé pour la défaite 5-4 de Barcelone contre Levante, qui a gâché une saison sans défaite lors de l’avant-dernière journée. Il a ensuite été vendu à Everton lors de la prochaine fenêtre de transfert après son arrivée.

Au cours du match contre l’Argentine, les joueurs colombiens ont fréquemment ciblé Messi avec des fautes. Les Colombiens ont reçu six cartons jaunes, et tous les six étaient dus à des fautes sur Messi. Le n°10 a terminé le match avec du sang visible sur sa chaussette.

Le match s’est terminé sur un nul 1-1, Messi aidant le premier but de Lautaro Martínez mais Luis Díaz réussissant l’égalisation en seconde période.

Lors de la fusillade, le gardien argentin Emiliano Martínez a fait la une des journaux en raison de son discours incessant et de son habileté. Il a sauvé trois pénalités lors de la victoire 3-2 de l’Argentine en tirs de barrage, dont celle de Mina.

L’Argentine allait remporter la coupe, battant le Brésil 1-0 en finale.