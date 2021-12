Yerry Mina se sent de nouveau footballeur… Et il se blesse !

12/06/2021 à 22:42 CET

Yerry Mina ne gagne pas à la déception. Le central colombien, ancien joueur du FC Barcelone, est réapparu ce soir après deux mois d’absence pour cause de blessure lors du duel entre Everton et Arsenal et une demi-heure après le début du jeu, il a dû demander un changement en raison de nouveaux désagréments, cette fois au niveau des mollets.

Rafa Benítez lui a donné la propriété en raison de l’avalanche de victimes qui affecte la boîte du ‘toffee’, mais le Colombien ne pouvait être qu’un peu plus de 30 minutes sur le green. Yerry Mina a dû être remplacé par Holgate alors que le match était encore à 0-0. Quelques minutes plus tard, Odegaard a dépassé Arsenal à Goodison Park.

Mina n’a pas fini de s’installer à Everton depuis son arrivée du FC Barcelone. Au début, il alternait les titres avec les remplacements, mais ces derniers mois, soit en raison de blessures, soit du manque de confiance de ses techniciens, vous n’avez pas trouvé la régularité que vous recherchiez. Aujourd’hui, il a eu une nouvelle opportunité de gagner les minutes. En fin de compte, le résultat a été une blessure que nous verrons combien de temps cela le laissera hors du terrain.