YES BANK déploie une campagne de cybersécurité mettant en évidence « le rôle partagé » dans la protection des informations des clients

YES BANK célèbre le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité en lançant sa campagne sur les réseaux sociaux. Sur le thème « Aise Sawaal Hum Nahi Poochte », la campagne sur les réseaux sociaux s’articule autour d’une série de six courts métrages d’animation illustrant des scénarios comiques où des pirates tentent d’amener les consommateurs à révéler des informations bancaires personnelles telles que des mots de passe et des OTP : au lieu de tomber dans le piège de leurs stratagèmes – appels suspects, SMS et e-mails, les clients sont affichés comme étant conscients et alertes à ces formes de menace pour leur sécurité en ligne. Dans le cadre de la campagne, une série de faits a également été déployée pour attirer l’attention du client sur la sécurité numérique. La campagne met l’accent sur le rôle que la Banque et les clients jouent dans la protection des transactions numériques contre les pirates et les cybercriminels.

À l’ère de la numérisation, les banques soulignent constamment l’importance de la cybersécurité, a déclaré Jasneet Bachal, directeur marketing de YES BANK. « Le défi de cette campagne était de trouver un nouveau concept pour faire avancer la conversation sur la sécurité et de le superposer avec un message qui renforce également le consommateur et la banque plutôt que seulement éducatif. En soulignant à travers la campagne que le consommateur peut savoir quand ses informations sont menacées et réagir de manière appropriée, la Banque espère amener les consommateurs à partager le rôle essentiel de la protection de leurs informations et transactions.

Renonçant à la communication traditionnelle basée sur la peur où les consommateurs sont invités à constamment faire attention et à se méfier des cyberactivités malveillantes, YES BANK adopte une approche positive pour représenter le client averti et souligner le fait que la banque ne demandera jamais aux clients de partager leurs informations personnelles.

La campagne est une extension de l’accent mis par l’entreprise sur la cybersécurité, car ses clients utilisent de plus en plus des offres entièrement numériques, effectuant la plupart, sinon la totalité de leurs transactions bancaires en ligne.

La campagne a recueilli une portée cumulée de plus de quatre millions, plus de deux millions de vues sur les plateformes de médias sociaux et a été appréciée par les consommateurs pour l’ingéniosité et la fraîcheur de son approche.

