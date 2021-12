YES BANK lance une nouvelle campagne ‘Saath Mein Baat Hai’

En tant que campagne intégrée, Saath Mein Baat Hai est visible en extérieur sur 17 marchés clés.

YES BANK a lancé une campagne intégrée, Saath Mein Baat Hai, pour sensibiliser le grand public à sa proposition de banque familiale YES Family. La campagne pan-indienne à haute visibilité est diffusée dans tout le pays grâce à une combinaison de médias extérieurs, radio et numériques, afin d’atteindre un public plus large mais plus localisé. La campagne de marque met en évidence les gains financiers et autres que les familles peuvent réaliser grâce à l’initiative YES Family.

Le message de la campagne autour de l’harmonie familiale est conçu pour faire écho dans les médias de masse, a déclaré Jasneet Bachal, directeur du marketing, YES BANK, « Grâce à l’utilisation de plateformes médiatiques soigneusement sélectionnées, Saath Mein Baat Hai est conçu pour attirer les consommateurs, les adultes ainsi que les ceux qui arrivent à l’âge adulte, parlant de ce que les familles peuvent accomplir lorsqu’elles se réunissent et travaillent comme une seule. Alors que la radio aidera à localiser ce message, les influenceurs sur les réseaux sociaux mèneront des conversations centrées sur la famille, transmettant le message à une partie plus large du public, qui participera à un concours sur les réseaux sociaux, générant de l’enthousiasme et un engagement avec la marque. Les gagnants seront gratifiés d’une exposition extérieure de leurs photos de famille, pour renforcer le message », a-t-il ajouté.

En tant que campagne intégrée, Saath Mein Baat Hai est visible en extérieur sur 17 marchés clés. Il est également amplifié sur plus de 40 stations de radio dans les grandes villes – l’amplification a été superposée à l’intégration de contenu sur les chaînes de radio sous l’égide de YES Family et YES BANK. Sur les réseaux sociaux, il s’appuie sur des influenceurs tels que l’actrice Bhumi Pednekar ; l’acteur Siddhant Chaturvedi ; et l’actrice et créatrice de contenu, Barkha Singh, ainsi que 50 micro-influenceurs pour augmenter la promotion du produit, YES Family, ainsi que pour stimuler la participation à un concours de médias sociaux basé sur le contenu généré par les utilisateurs pour les consommateurs.

