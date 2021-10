YES Bank lance YES Family pour répondre aux besoins de chaque membre de la famille – Vérifier les fonctionnalités

La proposition est disponible dans les programmes YES Prosperity, YES Premia et YES FIRST, chacun étant conçu pour répondre à différents segments de clientèle.

YES BANK a lancé sa proposition YES Family, dans laquelle les titulaires de comptes bancaires pourront veiller au bien-être de tous les membres de leur famille. Avec l’offre YES Family, vous pouvez profiter de services et de privilèges en famille.

Remplie d’avantages et d’offres exclusives, la banque affirme que l’offre a été soigneusement organisée pour rendre tout, des achats et des repas ensemble, à l’obtention de prêts plus pratiques et plus gratifiants pour leurs clients.

Parmi les principaux attraits de la proposition – les prestations de soins de santé familiale ; Chargé de relation dédié pour toute la famille ; la flexibilité de maintenir un solde minimum entre les comptes familiaux ; retraits gratuits aux guichets automatiques nationaux, dispenses de frais sur les transactions numériques ; Les points YES Rewardz sur les transactions bancaires qui peuvent être transférées au sein de la famille, ainsi que des offres intéressantes de remise en argent et de style de vie, sont quelques-unes des principales caractéristiques.

La banque indique que les locations de casiers à prix réduit, les taux d’intérêt compétitifs sur les dépôts fixes, les dépôts récurrents, les prêts immobiliers et les prêts automobiles ainsi que les offres de restauration et de shopping sont parmi les autres avantages intégrés à la proposition.

Prashant Kumar, MD et PDG de YES BANK, a déclaré : « Alors que les modes de vie des familles sont témoins d’un changement dynamique, il existe un énorme potentiel pour les services bancaires familiaux d’évoluer et de suivre le temps. Reconnaissant que les besoins financiers et les attentes de l’unité familiale moderne ont changé, YES BANK s’est efforcé de créer un programme qui reflète les réalités et les facteurs actuels des considérations pratiques qui accompagnent les interactions financières intrafamiliales aujourd’hui.

Il ajoute en outre : « Avec YES Family, les clients de différents niveaux de revenus peuvent collaborer et coordonner leurs dépenses avec leurs familles, créant ainsi la possibilité pour tous les membres de la famille d’apprendre les dépenses intelligentes et la responsabilité fiscale. »

Les avantages de YES Family incluent un service prioritaire pour toute la famille, des économies et des remises en argent supplémentaires, des exonérations de frais, la flexibilité de maintenir l’équilibre entre les comptes familiaux et des privilèges familiaux, entre autres solutions bancaires.

La proposition est disponible dans les programmes YES Prosperity, YES Premia et YES FIRST, chacun étant conçu pour répondre à différents segments de clientèle. La proposition YES Prosperity Family sera disponible pour les clients qui maintiennent un solde mensuel moyen combiné.

Critères d’éligibilité pour la proposition OUI Famille ;

1. OUI Prosperity Family – Un solde mensuel moyen de Rs 50 000 et plus sur les comptes d’épargne ou un dépôt fixe de Rs 5 lakh et plus au niveau familial doit être maintenu.

2. OUI Premia Family – Un solde mensuel moyen de Rs 2 lakh sur les comptes d’épargne ou une valeur nette de la relation de Rs 10 lakh au niveau familial doit être maintenu.

3. OUI FIRST Family – Un solde mensuel moyen de 8 lakh sur les comptes d’épargne ou une valeur nette de la relation de Rs 30 lakh au niveau de la famille doit être maintenu par le titulaire du compte.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.