Yes Bank s’attend à une croissance des prêts de 15% au cours de l’exercice 22: Prashant Kumar, directeur général et chef de la direction

Dans l’ensemble, je pense qu’il y aurait un certain impact, mais pas beaucoup.

Oui, la Banque s’attend à une croissance des prêts de 15% au cours de l’exercice en cours (FY22). Dans une interview avec Ankur Mishra, le directeur général et chef de la direction, Prashant Kumar, a déclaré qu’une croissance du crédit de 15% au cours de l’exercice 22 ne sera pas difficile car la banque a déboursé 15 000 crores de roupies même au cours du trimestre de mars. Il dit que la vague actuelle de Covid-19 aura un certain impact, mais pas dans la mesure de l’année dernière. Extraits:

Quelle est votre évaluation de l’impact de la pandémie? La banque a-t-elle effectué des tests de résistance?

C’est trop tôt. D’après moi, l’impact économique ne sera pas si grand que ce qui s’est passé l’année dernière. L’année dernière était un verrouillage complet, tout était fermé. Il est venu à presque zéro, mais cette année, il n’y a que des restrictions. De nombreuses activités se déroulent. Mais il y aura certainement un impact. Le mois dernier, nous avons vu des collections de TPS à un niveau record de 1,4 million de roupies lakh, la production industrielle est en cours, le mouvement des marchandises se produit. Donc, une fois que nous avons atteint le sommet, il commencera à descendre. Et maintenant, nous avons le vaccin disponible. Ainsi, la reprise économique se produira beaucoup plus rapidement.

Nouvelles connexes

Oui Prix de l’action de la Banque sous pression comme Axis Bank, les FPI coupent leur participation, les résultats du T4 déçoivent; baisse de 7,6% en avril RIL, Kotak Bank, TCS, Maruti Suzuki, Yes Bank, SBI Life, IndusInd Bank, automobiles, actions du groupe Adani en bref TCS, Yes Bank, BPCL, Coforge, Prabhat Dairy, Bandhan Bank, Adani Ports en bref aujourd’hui

Quelle a été l’efficacité de la collecte au cours du trimestre de mars (T4FY21) et en avril? Y a-t-il eu un impact de Covid-19 jusqu’à présent?

Nous avons atteint les niveaux pré-Covid au cours du trimestre de mars en ce qui concerne l’efficacité de la collecte. Au cours du trimestre de mars, notre efficacité de collecte est restée quelque part autour de 96%. Au cours des 15 premiers jours d’avril, nous étions au même niveau. Nous attendons toujours des données après le 15 avril. Dans l’ensemble, je pense qu’il y aurait un certain impact, mais pas beaucoup.

Vous avez géré votre ratio de dépôts de crédit (CD) à 102% au T4 en ligne avec l’objectif de le maintenir autour de 100%. Maintenant que les dépôts augmentent rapidement, comment comptez-vous maintenir l’équilibre?

Du côté des dépôts, nous réduisons continuellement les taux. Un an dernier, nous avons réduit de plus de 100 points de base (pb) sur les dépôts fixes (FD). Du côté de l’épargne également, nous avons des taux réduits. Fondamentalement, nous devons maintenir l’équilibre de la croissance des dépôts en fonction des possibilités de crédit. Nous recherchons une croissance du crédit d’environ 15% pour l’ensemble du livre. Et si la croissance du crédit est de 15%, les dépôts doivent croître de plus de 15%. Mais certainement pas à un rythme très élevé. Nous ne cherchons pas à gagner des parts de marché dans les dépôts ou à rester très agressifs, mais c’est davantage en termes de gestion de notre passif actif. Donc, si nous voyons en raison de la liquidité plus de dépôts arriver, nous réduirons encore notre taux d’intérêt.

Qu’est-ce qui vous donne confiance pour une croissance des prêts de 15% en FY22?

Je pense que cela ne devrait pas être difficile car même au cours du dernier trimestre, nous avons déboursé Rs 15 000 crore. Cela ne se reflète pas dans notre nombre, car nous avons pris des dispositions supplémentaires qui réduisent votre portefeuille de prêts nets. Deuxièmement, nous suivions une stratégie du côté des entreprises pour certains des actifs où la concentration était élevée. Donc, cet exercice est maintenant terminé. À l’avenir, ce ne sera que de la croissance. La seule mise en garde est que la pandémie ne devrait pas provoquer de surprise inattendue.

La décroissance du NII au cours du trimestre de mars a été attribuée à des reprises d’intérêts et à des opérations ponctuelles. Comment voyez-vous la croissance de NII à l’avenir?

Si vous n’avez pas ce genre de dérapage, la croissance de votre NII sera en grande partie conforme à la croissance de vos prêts. Donc, à l’avenir, une croissance à deux chiffres du NII devrait être définitivement possible au cours de l’exercice 22.

Quelle est votre vision des marges nettes d’intérêt (NIM)?

Nous nous attendons à atteindre 3% jusqu’au trimestre de mars de l’exercice en cours (T4FY22).

Dans l’ensemble, vous avez pu récupérer 4 933 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Quel est votre objectif pour le trimestre de juin et l’exercice 22, compte tenu de la pandémie?

Il est très difficile de guider pour le trimestre de juin, mais nous devrions certainement être en mesure d’atteindre au moins Rs 5 000 crore de récupération de trésorerie au cours de l’exercice 22. La raison pour laquelle je dis cela, c’est parce que nous avons été en mesure d’atteindre un objectif similaire en six mois de l’exercice 21, car les deux premiers trimestres (Q1FY21 et Q2FY21) étaient presque un délavage. Et nous nous remettions immédiatement de la reconstruction et du moratoire. La récupération peut être supérieure à 5 000 crore Rs au cours de FY22. Nous pouvons certainement faire mieux que FY21.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.