Yes dévoile le clip de “Dare To Know”, deuxième single du nouvel album “The Quest”

Rockers progressifs légendaires OUI – composé de Steve Howe, Alain Blanc, Geoff Downes, Jon Davison et Billy Sherwood — ont dévoilé la vidéo de “Osez Savoir”. Il s’agit du deuxième single et vidéo de leur prochain album “La quête”, sortie le 1er octobre le Musique InsideOut/Sony Musique et produit par Steve Howe.

““Osez savoir” présente un thème de guitare joué dans de nombreux arrangements différents, avec des structures d’accords différentes et des textures modifiées », explique Howe. « L'”idée” mentionnée dans le premier verset est décrite plus tard comme un éveil aux événements subtils de notre corps et de notre esprit, tous adaptés au schéma de la nature, fluctuant et réorganisant selon les principes de la vie, tels que nous les connaissons. La pièce maîtresse laisse l’orchestre seul pour élaborer et développer la façon dont le thème est entendu, puis augmente les dernières minutes de la chanson au repos, avec une cadence de guitare acoustique.”

Une grande partie de la musique pour “La quête” a été “écrit fin 2019 avec le reste en 2020”, dit Howe. “Nous avons commandé plusieurs orchestrations pour augmenter et améliorer le son global de ces nouveaux enregistrements, en espérant que notre accent sur la mélodie, associé à de vastes pauses instrumentales en solo, maintiendra l’élan pour nos auditeurs.”

“La quête” a été enregistré dans le monde entier. Les sessions ont eu lieu au Royaume-Uni avec Howe, Downes et Davison, tandis que blanche et Sherwood se sont réunis en studio aux États-Unis “Billy Sherwood et moi-même avons fait toutes les sections rythmiques, basse et batterie, en Amérique”, dit blanche, “à Los Angeles aux Uncle Studios, où il travaille beaucoup. Ça aide quand on a un bon endroit où travailler”, Alain rires, ” et Gamelleest vraiment bon sur la table d’enregistrement, donc nous avons réglé les choses assez rapidement. J’ai passé pas mal de temps à étudier la musique avant d’aller à Los Angeles donc j’étais prêt.”

OUI a récemment révélé le premier morceau extrait de l’album — “Le pont de glace”.

blanche a commenté : « Je suis extrêmement fier de faire partie de cette musique et je pense que les graphismes de la vidéo sont exceptionnels. Une collaboration de nombreux talents réunis pour produire “Le pont de glace”. J’espère que nos fans/publics apprécieront la créativité mise en avant. Je suis heureux de le partager avec le monde et j’espère que tout le monde appréciera la balade.”

Howe ajoutée: ““Le pont de glace” ouvre l’album dans la tonalité sombre et lunatique de Do mineur, aidé par l’orchestre. La partie de basse roulante met les choses en marche alors que les voix et les guitares commencent un voyage sinueux à travers les différentes structures jusqu’à ce que la panne se produise, où la glace se brise.”

Davison travaillait avec Downes au “Le pont de glace” (Davison/Downes), sur les dangers du changement climatique. Il a expliqué comment il s’y prend pour collaborer avec ses camarades de groupe.

“Habituellement, ce qui se passe, c’est que chaque membre doit écrire ses parties respectives et mettre son sceau sur les choses”, a-t-il déclaré. “Geoff m’a envoyé une sélection d’extraits passionnants et souvent magnifiques qu’il avait créés et a clairement indiqué qu’il souhaitait que j’expérimente librement et que je développe au besoin. Cela m’a à son tour donné la confiance nécessaire pour assumer le rôle vocal – paroles, mélodie et harmonie vocales, façon dont les voix sont présentées et formulées de manière unique – tout en m’efforçant de rester fidèle à Geoff‘s idées initiales. “

“Jonla voix de est fantastique”, a ajouté Downes, “Il est vraiment devenu un OUI chanteur. Cette fois, il a commencé à rassembler le côté écriture et travailler avec les autres musiciens a été un développement pour lui. Je pense qu’il a touché une riche couture sur celui-ci. “

“La quête” est également maintenant disponible en pré-commande sur différents formats, y compris un coffret de luxe limité qui comprend un 2LP gatefold 180g sur vinyle coloré exclusif, 2CD + Blu-ray digipak (avec mix 5.1 et pistes d’accompagnement), livret de 36 pages à reliure parfaite , badge épingle émaillé, affiche 60x90cm, feutrine et certificat d’authenticité numéroté à la main, le tout logé dans une boîte rigide amovible.

Contenant 11 chansons, huit sur le CD principal avec trois pistes supplémentaires sur un CD bonus, “La quête” sera également disponible en édition limitée 2CD+Blu-ray, 2CD digipak, gatefold 2LP+2CD et en album numérique.

“La quête” Liste des pistes du digipak 2CD :

CD1 :

01. Le pont de glace 7.01



02. Osez savoir 6.00



03. Moins l’homme 5.35



04. Laisse bien tranquille 8.06



05. Le bord ouest 4.26



06. Souvenirs futurs 5.08



07. Musique à mes oreilles 4,41



08. Une île vivante 6,52

CD2 :

01. Âme endormie soeur 4.51



02. Visite Mystère 3.33



03. Monde endommagé 5.20

La pochette a été conçue et créée par le collaborateur de longue date du groupe Roger Doyen.

Depuis un demi-siècle, OUI a été le groupe définitif du genre musical progressif, le groupe par lequel tous les autres sont jugés. Leurs albums révolutionnaires des années 1970 ont établi la norme du genre et ont influencé d’innombrables autres personnes qui ont suivi dans leur sillage.

La gamme actuelle de OUI a été achevé en 2015 lorsque Sherwood membre fondateur remplacé Chris Squire, à Écuyerl’insistance, alors qu’il menait courageusement une bataille perdue d’avance contre la leucémie. Depuis, OUI s’est concentré sur les tournées avec leurs tournées Album Series, chacune présentant un classique OUI album dans son intégralité. Au cours de cette période, OUI a sorti trois albums live, “Drame topographique – Live Across America” (2017), “Oui Vivez 50” (2019) et “The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas” (2020).

Crédit photo: Les frères Gottlieb