Yes dévoile le clip de « Future Memories », le troisième single du nouvel album « The Quest »

Rockers progressifs légendaires OUI – composé de Steve Howe, Alain Blanc, Geoff Downes, Jon Davison et Billy Sherwood — ont dévoilé la vidéo de « Mémoires du futur ». Il s’agit du troisième single et vidéo de leur nouvel album « La quête », sorti le 1er octobre le Musique InsideOut/Sony Musique et produit par Steve Howe.

Une grande partie de la musique pour « La quête » a été « écrit fin 2019 avec le reste en 2020 », dit Howe. « Nous avons commandé plusieurs orchestrations pour augmenter et améliorer le son global de ces nouveaux enregistrements, en espérant que notre accent sur la mélodie, associé à de vastes pauses instrumentales en solo, maintiendra l’élan pour nos auditeurs. »

« La quête » a été enregistré dans le monde entier. Les sessions ont eu lieu au Royaume-Uni avec Howe, Downes et Davison, tandis que blanche et Sherwood se sont réunis en studio aux États-Unis « Billy Sherwood et moi-même avons fait toutes les sections rythmiques, basse et batterie, en Amérique », dit blanche, « à Los Angeles à Uncle Studios, où il travaille beaucoup. Ça aide quand on a un bon endroit où travailler », Alain rires, » et Gamelleest vraiment bon sur la table d’enregistrement, donc nous avons réglé les choses assez rapidement. J’ai passé pas mal de temps à étudier la musique avant d’aller à Los Angeles donc j’étais prêt. »

La pochette a été conçue et créée par le collaborateur de longue date du groupe Roger Doyen.

« La quête » Liste des pistes du digipak 2CD :

CD1 :

01. Le pont de glace 7.01



02. Osez savoir 6.00



03. Moins l’homme 5.35



04. Laisse bien tranquille 8.06



05. Le bord ouest 4.26



06. Souvenirs futurs 5.08



07. Musique à mes oreilles 4,41



08. Une île vivante 6,52

CD2 :

01. Âme endormie soeur 4.51



02. Visite Mystère 3.33



03. Monde endommagé 5.20

Depuis un demi-siècle, OUI a été le groupe définitif du genre musical progressif, le groupe par lequel tous les autres sont jugés. Leurs albums révolutionnaires des années 1970 ont établi la norme du genre et ont influencé d’innombrables autres personnes qui ont suivi dans leur sillage.

La gamme actuelle de OUI a été achevé en 2015 lorsque Sherwood membre fondateur remplacé Chris Squire, à Écuyerl’insistance, alors qu’il menait courageusement une bataille perdue d’avance contre la leucémie. Depuis, OUI s’est concentré sur les tournées avec leurs tournées Album Series, chacune présentant un classique OUI album dans son intégralité. Au cours de cette période, OUI a sorti trois albums live, « Drame topographique – Live Across America » (2017), « Oui Vivez 50 » (2019) et « The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas » (2020).

Crédit photo: Les frères Gottlieb



