Ye’s Stem Player a la peau douce et toutes les lumières

À un moment donné du développement, le nouveau dispositif de création musicale de Kano Computing allait avoir des trous pour les doigts. « ‘Dieu créa l’homme ; l’homme est la plus grande technologie de Dieu », a expliqué Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, comme s’en souvient le PDG et co-fondateur de Kano, Alex Klein. « Donc, lorsque nous fabriquons de la technologie, elle doit peut-être être formée à notre image. »

Le produit final, le Stem Player, que Kano a fabriqué en partenariat avec Ye, n’a pas de trous pour les doigts. Mais ce n’est pas conventionnel. C’est un gadget musical étrange qui vous permet d’écouter de la musique et de la manipuler en temps réel – et même si les trous ne se sont pas créés, il tient facilement dans l’une de vos mains.

L’appareil de Kano n’a pas d’écran, ce qui signifie que vous écoutez et jouez avec de la musique à l’aide de quelques boutons et de quatre « tiges » tactiles sur l’appareil. Ensemble, ils peuvent être utilisés pour manipuler les « tiges » (différents aspects d’un morceau comme le chant ou la batterie) des chansons de l’album Donda de Ye, qui est préchargé sur l’appareil. Ou, grâce à l’apprentissage automatique, il peut réussir le même tour avec n’importe quel album que vous mettez dessus.

Ces boutons sur un bord ont un effet satisfaisant.Photo de Jay Peters / The Verge

Ce petit haut-parleur devient étonnamment fort.Photo de Jay Peters / The Verge

Le Stem Player s’est formé en quelques années. Klein dit que Ye et lui ont commencé à travailler ensemble avant la sortie de Jesus is King, qui est sorti en 2019. Ils ont apparemment martelé l’idée de « ce qu’on appelait alors un appareil d’album » dans la Lamborghini de Ye. (Vous avez vu Klein se promener pour acheter des falafels et lui avez dit de monter dans la voiture.) Les choses se sont réunies autour de la sortie de Donda afin qu’ils puissent le lancer en même temps que l’album.

Allumez le Stem Player et vous êtes accueilli par une douce vibration et quatre lumières colorées apparaissant sur chacune des tiges. Appuyez sur le bouton au milieu pour jouer de la musique – lorsque je l’ai fait en écrivant ceci, le tambour bat sur « Hurricane » et la voix montante de The Weeknd a rempli mon bureau. Mais si je veux juste entendre The Weeknd, tout ce que j’ai à faire est de « faire glisser » les lumières vers le bas de trois des tiges comme si je poussais des curseurs sur une table d’harmonie pour faire disparaître les autres aspects de la chanson.

Vous n’êtes pas limité à manipuler une tige à la fois

Vous n’êtes pas non plus limité à manipuler une tige à la fois. J’ai utilisé quatre doigts pour régler toutes les tiges simultanément, et le Stem Player a suivi tout ce que j’ai fait. (Bien que j’aie définitivement rendu le son de la chanson bien pire.) Vous pouvez également créer des boucles et ajouter des effets en temps réel.

L’appareil est agréable à tenir et amusant à jouer. Il est également doux au toucher, ce qui le distingue des nombreux autres gadgets en métal et en plastique avec lesquels j’interagis quotidiennement. Klein me dit que l’extérieur est un « mélange unique » composé de « beaucoup de polymères différents », et je le crois – le Stem Player ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais tenu. (Plus d’une fois, je me suis retrouvé à jouer sans rien faire avec une main alors que j’étais à mon bureau.)

Comme tout est à portée de main, il est facile de jouer avec les chansons pendant que vous les écoutez. L’ajout d’effets et la création de boucles sont moins intuitifs – j’ai dû chercher un tutoriel pour savoir comment. Mais jouer avec les tiges est assez amusant en soi.

« Nous voulions que ce soit un appareil que vous ramassez, vous le ressentez, vous voyez les lumières, vous ressentez les vibrations, et cela vous donnera cette sensation de bien-être et de contrôle, qui, je pense, manque à beaucoup d’écrans. appareils basés aujourd’hui », a déclaré Klein.

Cela dit, je ne me suis pas senti poussé à écouter un album entier avec le Stem Player en main. La musique pour moi est en grande partie une activité de fond ; Je mets souvent de la musique pendant les tâches ménagères ou pendant une course, ce qui n’est pas exactement le moment idéal pour jouer avec le Stem Player. Mais je ne prétendrais jamais être un producteur de musique – mon expérience de la musique consiste en grande partie en des années de fanfare – donc pour quelqu’un qui aime faire sa propre musique, le Stem Player pourrait être un outil époustouflant.

« En fin de compte, il y avait tellement de directions possibles, et une chose que Ye apprécie toujours et me coache presque, me donne une bonne direction, c’est de terminer les choses », a déclaré Klein. « Terminez les choses, éteignez-les. Il y a toujours des choses que vous pouvez faire pour les peaufiner et les changer. Une grande œuvre d’art n’est jamais terminée. Vraiment, c’est abandonné.

Photo de Jay Peters / The Verge