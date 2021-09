La fin Chuck Berry aurait été d’accord avec l’affirmation de la nouvelle comédie de Danny Boyle, Hier, à propos de la Paul Mccartney-écrit Beatles chanson étant “l’une des plus grandes chansons jamais écrites”.

Les tubes de Berry, tels que « Maybelene », « Roll Over Beethoven » et « Johnny B Goode », ont été une influence formatrice sur les jeunes Beatles, McCartney décrivant les chansons de la légende du rock américain comme des poèmes qui ont changé la vie. Quelques années avant sa mort, on a demandé à Berry s’il y avait une chanson de quelqu’un d’autre qu’il aurait aimé avoir écrite. “Ce serait ‘Hier'”, a déclaré Berry à la chaîne d’information Fox 2. « J’aurais aimé pouvoir écrire la chanson ‘Yesterday’. C’était l’une des principales influences de ma vie et les paroles suivent la tendance de ma vie.

Dans le film Hier, un jeune auteur-compositeur-interprète appelé Jack Malik (interprété par Himesh Patel) se réveille après un accident bizarre et découvre qu’il est la seule personne en vie à connaître les Beatles. Au début, le jeune musicien du Suffolk admet: “Je ne l’ai pas écrit, Paul McCartney l’a écrit”, mais la star en herbe commence bientôt à s’attribuer le mérite des chansons des Beatles, y compris “Yesterday”, quand il se rend compte qu’il ne sera pas trouvé. dehors.

Alors, qu’est-ce qui rend cette chanson mélancolique – l’un des morceaux les plus repris de l’histoire – si spéciale et durable ?

L’air de ‘Hier’ a été écrit dans le grenier

Fin 1964, Paul McCartney, 21 ans, séjournait au 57 Wimpole Street, à Londres, la maison familiale de Richard et Margaret Asher, tout en fréquentant leur fille Jane Asher. Bien que lui et l’adolescent partageaient une petite pièce mansardée, McCartney avait réussi à faire entrer un piano droit dans le grenier du haut, près de la fenêtre. “C’était le piano sur lequel je suis tombé du lit et j’ai obtenu les accords de ‘Hier'”, a déclaré McCartney en 1981. “Je me suis réveillé avec une belle mélodie dans ma tête. J’ai pensé, c’est super, je me demande ce que c’est ? Je suis sorti du lit, je me suis assis au piano, j’ai trouvé Sol, trouvé Fa dièse mineur septième – et cela vous mène ensuite à B à E mineur, et enfin à G. Tout avance logiquement. J’aimais beaucoup la mélodie, mais parce que je l’avais rêvé, je ne pouvais pas croire que je l’avais écrite. J’ai pensé, non, je n’ai jamais écrit comme ça avant. Mais j’avais la mélodie, qui était la chose la plus magique.

Au début, il s’appelait simplement « œuf brouillé »

Au départ, McCartney est venu seul avec la mélodie. Il a joué avec des paroles amusantes, y compris les lignes « Scrambled Egg/Oh my baby how I love your legs », puis a passé plusieurs mois en 1965 à essayer de terminer la chanson. Pendant la réalisation du film Help!, il l’a joué sans cesse. « C’est arrivé au point où je lui ai dit : « Si vous jouez plus longtemps cette foutue chanson, le piano sera retiré de la scène. » Terminez-le ou abandonnez-le », a rappelé le réalisateur Richard Lister.

Paul a écrit les paroles dans la voiture

La petite amie de McCartney a dormi pendant la création de la musique et s’est endormie à nouveau à côté de lui lorsque les célèbres paroles (“Hier, tous mes problèmes semblaient si loin”) lui sont venues lors d’un “long et chaud” voyage en voiture à travers le Portugal en juin 1965. Il était sur le point de séjourner dans une villa appartenant au guitariste des Shadows, Bruce Welch. “Soudain, ces petites ouvertures d’un mot au verset me sont venues”, a déclaré McCartney. Bien qu’il ait parfois co-écrit avec John Lennon, ‘Yesterday’ était une composition solitaire des Beatles. « C’est la chanson de Paul et le bébé de Paul », a déclaré Lennon en 1980. « Bien joué. Magnifique – et je n’aurais jamais souhaité l’avoir écrit.

Il n’aimait pas les cordes au début

McCartney a déclaré qu’il avait fallu de nombreuses tentatives en juin 1965, aux studios EMI, pour obtenir le bon son pour la chanson. George Martin a déclaré que lorsqu’il a évoqué pour la première fois l’idée d’y ajouter des chaînes, McCartney a détesté l’idée et a déclaré: “Je ne veux pas de Mantovani!” Martin propose alors un petit quatuor classique pour accompagner McCartney à la guitare acoustique. « Il pensait que c’était intéressant », a ajouté Martin, qui a arrangé la chanson pour les violonistes Tony Gilbert et Sidney Sax, l’altiste Kenneth Essex et les violoncellistes Kenneth Essex et Francisco Gabarro.

Le single de deux minutes a été un succès instantané

Quelques jours seulement après l’enregistrement de “Yesterday” dans les studios d’EMI à Londres, le violoncelliste Gabarro a rencontré McCartney à la cantine et la star des Beatles a déclaré : “Nous avons un gagnant avec ce “Yesterday”. Il a eu raison. Après sa sortie en single, le 13 septembre 1965, “Yesterday” s’est hissé au sommet des charts du monde entier, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, aux États-Unis et au Royaume-Uni. « Yesterday » a remporté le prix Ivor Novello de la chanson exceptionnelle de 1965. Selon The Rough Guide To The Beatles, la chanson a été diffusée à la radio américaine plus de sept millions de fois au cours de ses 30 premières années.

Il y a environ 3 000 couvertures et plus de « Hier »

La “chanson instinctive” de McCartney est entrée dans le livre Guinness des records en tant que chanson pop la plus reprise de tous les temps. On estime maintenant qu’il existe plus de 3 000 versions de « Yesterday ».

De nombreux chanteurs parmi les plus vendus au monde se sont attaqués à « Hier », y compris Elvis Presley, Frank Sinatra, Shirley Bassey, Aretha Franklin, Michael Bolton, Max Bygraves, Sammy Davis Jr, Perry Como, Judy Collins, John Denver, Neil Diamant, Placido Domingo, Val Doonican, Tom Jones, Brenda Lee et Barry Manilow – et des versions ont été réalisées dans les styles classique, jazz, country, soul et pop.

La chanson a séduit de brillants auteurs-compositeurs-interprètes tels que James Taylor et Bob Dylan, dont la version de 1968 comprenait George Harrison à la guitare et aux choeurs. John Lennon ne l’a chanté que lors d’une fête, et le groupe de McCartney, Wings, a enregistré une version live qui apparaît sur Ailes au-dessus de l’Amérique.

Willie Nelson et Merle Haggard ont uni leurs forces pour une version country en duo de la chanson. Des actes pop tels que Boyz II Hommes, S Club 7 et Wet Wet Wet ont publié leurs propres interprétations, tout comme les 12 violoncellistes de l’Orchestre philharmonique de Berlin.

Les grands du jazz tels que Oscar Peterson et Sarah Vaughan ont également enregistré ‘Yesterday’. La meilleure version jazz est peut-être celle de Base de comptage. En 1966, sur son Verve Records sur l’album Basie’s Beatles Bag, il joue du piano soigné avec le chanteur invité Bill Henderson.

Peut-être parce que « Yesterday » est une ballade si magnifiquement simple et larmoyante, il faut quelque chose de spécial pour lui apporter une fraîcheur. Deux des versions les plus émouvantes sont signées par des chanteurs de soul. La version par Ray Charles est obsédant, tandis que Marvin Gaye apporte une grâce évangélique à son interprétation plaintive de 1970.

La version cinéma d’hier

L’ancien acteur d’EastEnders Himesh Patel a décroché le rôle principal dans Hier après avoir impressionné avec sa version de la chanson lors du test d’écran. Boyle, qui dit que la version de Patel est « pure », a déclaré que l’acteur de 28 ans, qui joue de la guitare depuis l’âge de 13 ans, « a cette capacité à vous faire ressentir à nouveau les chansons des Beatles… elles sont familières, mais étrange en même temps ».

