YFI Crypto News: Les nouvelles de rachat qui envoient Yearn.Finance Sky High

Souhait.Finance (CCC :YFI-USD) prend le monde d’assaut aujourd’hui. Le jeton YFI de l’écosystème vole, grâce à une information haussière sur la crypto YFI. Une approche innovante et centrée sur la cryptographie des rachats permet au réseau de reprendre possession et de disposer d’actifs. Il semble que les investisseurs soient très enthousiasmés par une circulation restreinte de la monnaie.

Yearn est une suite de produits DeFi basée sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) chaîne. Il héberge un certain nombre d’outils générateurs de revenus, tels que l’agriculture de rendement ou le prêt. Il propose également une assurance blockchain, une offre de plus en plus populaire.

Le réseau Yearn est principalement utilisé pour son coffre-fort et ses fonctionnalités de gain. Vault permet aux utilisateurs de regrouper leurs actifs en un seul endroit ; le réseau génère ensuite un rendement sur ces actifs en ratissant le marché à la recherche d’opportunités d’arbitrage. Le processus est automatique et réduit les coûts des transactions pour l’individu en répartissant les frais entre tous les utilisateurs d’un pool donné. La fonction de gain est un outil de prêt plus simple, le réseau déplaçant les actifs à travers différents protocoles générateurs de rendement afin de maximiser les profits pour les prêteurs.

L’un des aspects les plus attrayants de Yield est le fait que le protocole est entièrement décentralisé ; il n’y a pas de siège social de Yearn, ni d’équipe de dirigeants ou de développeurs revendiquant la propriété du réseau. Au contraire, tous les utilisateurs aident à prendre des décisions pour le réseau via une organisation autonome décentralisée (DAO) interne.

YFI Crypto News envoie des jetons en flèche

Yearn est un acteur bien connu dans l’espace DeFi, mais des nouvelles soudaines de crypto YFI envoient aujourd’hui le jeton dans une vague gagnante. Le réseau commence son rachat de YFI, où il rachète agressivement YFI aux utilisateurs.

YFI a déjà une offre assez faible, avec seulement environ 37 000 jetons en circulation. En tant que tels, ces jetons atteignent un prix assez élevé, se négociant régulièrement au-dessus de 20 000 $ chacun. Mais dans un tweet hier, Yearn a annoncé qu’il avait déjà racheté plus de 7 millions de dollars en tokens YFI.

Yearn a acheté pour 7 526 343 $ de YFI sur le marché libre. Nous avons obtenu 282,4 YFI (0,77 % de l’offre totale) à un prix moyen de 26 651 $. Plus de YFI ont été rachetés le mois dernier que l’année précédente. 1/ pic.twitter.com/WMPLqp3xU4 – yearn.finance (@iearnfinance) 16 décembre 2021

Cette décision est une poussée du réseau pour améliorer sa tokenomique. En effet, un vote communautaire d’octobre a vu un intérêt pour restructurer le réseau ; le rachat est une reconnaissance des désirs de la communauté, ainsi qu’un premier pas vers ces améliorations.

Alors que ce rachat se poursuit, YFI enregistre des gains massifs. Le jeton est en hausse de plus de 25 % sur les nouvelles, avec des prix d’environ 28 000 $. Le volume des échanges est également en plein essor. 815 millions de dollars de YFI se négocient aujourd’hui, soit une multiplication par trois par rapport au volume d’hier.

