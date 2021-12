YFI, HXRO et AR enregistrent des bénéfices alors même que le prix du Bitcoin chute à 45,5 000 $

Les taureaux Bitcoin (BTC) ont pris une autre raclée le 17 décembre lorsqu’une attaque de midi a fait baisser le prix à 45 500 $. Le prix a rapidement rebondi à 47 000 $, mais balayer un nouveau plus bas quotidien pourrait être le signe d’une baisse supplémentaire à venir.

Au milieu du ralentissement général du marché, divers altcoins ont fourni aux commerçants fatigués une source de refuge, car les rachats de jetons et l’augmentation de l’activité du réseau ont contribué à augmenter leurs prix et à se protéger de la tempête.

Les 7 principales devises avec la variation de prix la plus élevée en 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus grands gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Yearn.finance (YFI), Hxro (HXRO) et Arweave (AR).

YFI profite des rachats de tokens

Yearn.finance est un service d’agrégation financière décentralisée (DeFi) qui utilise l’automatisation pour permettre aux investisseurs de maximiser leurs profits grâce à l’agriculture de rendement.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 18 844 $ le 15 décembre, le prix de YFI a grimpé de 56,48 % pour atteindre un sommet quotidien de 29 488 $ le 17 décembre, alors que son volume d’échanges sur 24 heures a grimpé de 220 % à 844 millions de dollars. .

Graphique YFI / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

L’augmentation soudaine de YFI intervient alors que le projet a révélé qu’il achetait des jetons depuis novembre après que la communauté eut voté pour améliorer la tokenomics de YFI. À ce jour, le protocole a acheté 282,4 YFI à un prix moyen de 26 651 $ et a indiqué que d’autres rachats seront effectués à l’avenir en utilisant les fonds de la trésorerie de 45 millions de dollars du projet.

Fonctionnalités Hxro sur le réseau TD Ameritrade

Hxro est un protocole de négociation d’options de crypto-monnaie qui fonctionne sur le réseau Ethereum (ETH) et offre aux utilisateurs un accès à des crypto-monnaies populaires, notamment BTC, Ether, Dogecoin (DOGE) et Solana (SOL).

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour HXRO le 14 décembre, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation.

Score VORTECS ™ (Vert) vs Prix HXRO. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour HXRO est passé à la zone verte le 14 décembre et a culminé à 77 environ 45 heures avant que le prix n’augmente de 13,2 % le jour suivant.

La flambée des prix de HXRO intervient après que le cofondateur Dan Gunsberg est apparu sur le podcast Market on Close de TD Ameritrade Network, discutant de l’avenir de Bitcoin et de l’évolution de l’écosystème plus large de la crypto-monnaie.

Connexes : un Une nouvelle enquête révèle que 83% des millionnaires du millénaire possèdent désormais une crypto

Arweave établit un nouveau record de transactions quotidiennes

Arweave est un réseau de stockage décentralisé conçu pour être le premier réseau de stockage véritablement permanent soutenu par une dotation durable.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à repérer des perspectives haussières pour AR le 14 décembre, avant la récente flambée des prix.

Score VORTECS ™ (vert) vs prix RA. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour AR est passé à la zone vert foncé le 14 décembre et a culminé à 77 environ seize heures avant que le prix n’augmente de 40,78 % au cours des deux jours suivants.

Le mouvement le plus élevé du prix de l’AR survient alors que le nombre de transactions sur le réseau Bundlr du protocole a atteint un nouveau record historique de 2,19 millions de transactions, marquant une multiplication par 50 du nombre maximal de transactions quotidiennes à partir de moins d’un an.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 192 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 40,6%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.