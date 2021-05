YFN Lucci parmi les 12 nommés dans un acte d’accusation de racket “ sans précédent ” en Géorgie ⋆ .

YFN Lucci – .

* Selon WSB-TV, YFN Lucci fait partie d’une douzaine de suspects inculpés dans un acte d’accusation de racket de 75 pages et 105 chefs d’accusation visant des factions au sein du gang de rue des Bloods.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré à Channel 2 que «cet acte d’accusation est sans précédent. Période. En Géorgie. Il y a eu un énorme pic de crimes violents », a déclaré Willis. «Je me suis engagé à faire venir ici les meilleurs et les plus brillants esprits, dont beaucoup sont assis ici en ce moment afin que nous puissions traiter cette question de ce crime violent.»

Pendant ce temps, l’avocat de Lucci, Drew Findling, a déclaré au site d’information que son client n’était pas coupable de tous les chefs d’accusation et a précisé très clairement que le rappeur n’était «pas un membre d’un gang. Ce qu’il est, c’est un artiste musical de renommée internationale, triple lauréat de platine, qui s’est produit partout aux États-Unis et dans le monde entier.

