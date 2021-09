YG taquine la date de sortie du nouveau groupe de filles et le thème « opposé à Blackpink »

Le nouveau groupe de filles de YG arrive bientôt ! Avec HYBE et JYP, le nouveau groupe de YG Entertainment sera lancé en 2021, rendant la compétition pour le groupe de rookies encore plus intense !

Après les débuts très convoités par SM Entertainment du nouveau groupe de filles, Aespa, l’année dernière, le plus grand des magnats du divertissement sud-coréens s’est lancé dans la course pour présenter un nouveau groupe de filles.

Alors que la collaboration du groupe de filles HYBE avec Source Music peut voir certains membres ex-IZ * ONE, peu de choses ont été divulguées sur le groupe de filles YG jusqu’à présent. Cependant, un nouveau reportage des médias coréens a fait la lumière sur le sujet.

La date de sortie du nouveau groupe de filles YG est explorée

Les débuts du nouveau groupe féminin de YG Entertainment pourraient avoir lieu plus tôt que prévu par les fans. Un nouveau rapport des médias coréens suggère que le groupe féminin sortira avant la fin de cette année, un calendrier similaire aux débuts du nouveau groupe de HYBE.

Le dernier groupe féminin de YG Entertainment est Blackpink, qui a fait ses débuts en 2016. Après cinq ans, le géant du divertissement lancera un groupe féminin de quatrième génération, créant une compétition majeure pour Aespa de SM, ITZY de JYP, le nouveau groupe de HYBE et la nouvelle recrue de JYP.

Le nouveau thème du groupe de filles de YG Entertainment sera à l’opposé de 2NE1 et Blackpink

Bien que rien n’ait encore été officiel, le rapport divulgue le thème possible du groupe de filles.

Le label de musique de Blackpink aurait enregistré le nom « Baby Monsters » (court BAEMON) en tant que marque déposée auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle. Le label a également suivi le processus de candidature en mars, ce qui laisse entendre que le groupe portera le même nom.

Parlant du thème du nouvel acte féminin de YG, le rapport a expliqué qu’il sera différent des précédents actes féminins K-pop de YG comme Blackpink ou 2NE1.

Le nouveau groupe sera une bouffée de fraîcheur et dégagera une ambiance colorée, “à l’opposé de 2NE1 ou Blackpink”.

Twitter réagit à la sortie du nouveau groupe de filles YG

La seconde moitié de cette année sera vraiment un terrain fertile pour les guerres de fans, affirment les utilisateurs de Twitter.

Un fan de K-pop a écrit : « Nous avons donc les filles de la planète 999, mon adolescente, iland, JYPn, hybe new girl group, YG new girl group et c’est juste celles que je peux penser en ce moment… l’année prochaine va être pleine de fanwars et de discussions sur les recrues !

Un autre utilisateur a tweeté : « Si yg fait ses débuts dans un nouveau groupe de filles avec le nom de « bébé monstre », il est fort probable que yg les prépare à l’échec, car wtf est ce nom ! Un troisième utilisateur avait une opinion différente qui a partagé: “Les bébés monstres ne sont pas une mauvaise réputation, mais vous détestez tous parce que son nouveau groupe de filles yg!”

donc nous avons les filles de la planète 999, mon adolescente, iland, JYPn, hybe new girl group, YG new girl group et c’est juste ceux que je peux penser en ce moment… l’année prochaine sera pleine de fanwars et de discussions sur les recrues – dru (@Y0UNGEUNWRLD) 5 septembre 2021

si yg débute dans un nouveau groupe de filles avec le nom “bébé monstre”, il est fort probable que yg les prépare à l’échec car wtf est ce nom — ” (@crystaIsy) 6 septembre 2021

bébé monstres n’est pas un mauvais nom mais vous détestez juste parce que c’est un nouveau groupe de filles – (@jnkbp_) 30 août 2021

En plus des conglomérats Entertainment, les gagnantes de l’émission de téléréalité actuelle de Mnet, “Girls Planet 999”, seront également lancées en tant que nouveau groupe de filles. Cliquez ici pour les dernières mises à jour de l’émission populaire.

