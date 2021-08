YIAPL réalise la clôture financière de Rs 3 725 cr pour l’aéroport international de Noida

in

L’aéroport international de Noida devrait être le premier aéroport à zéro émission nette de l’Inde et sera un aéroport entièrement numérique, permettant des voyages sans contact et des services personnalisés.

L’aéroport international de Yamuna (YIAPL), filiale à 100 % de l’aéroport international de Zurich constituée en tant que véhicule ad hoc pour développer le nouvel aéroport international de Noida, a signé mardi des accords de financement avec la State Bank of India (SBI) et l’aéroport international de Noida (NIAL) , l’agence nodale du gouvernement de l’Uttar Pradesh pour le projet, pour parvenir à la clôture financière du projet.

YIAPL a levé Rs 3 725 crore de dette auprès de SBI à rembourser sur une période de 20 ans, avec un moratoire d’un an après l’achèvement du projet. Il s’agit de l’un des montants de financement les plus importants pour un aéroport entièrement nouveau en Inde.

Le projet est financé sur un ratio d’endettement de 65:35. L’aéroport international de Zurich, filiale à 100 % de Flughafen Zurich, est le principal actionnaire de YIAPL et injecte 2 005 crores de roupies en capitaux propres dans le développement de l’aéroport.

« Nous sommes ravis d’avoir signé les accords de financement avec SBI et NIAL pour développer l’aéroport international de Noida. Cela marque la clôture financière du projet, et nous attendons maintenant avec impatience le développement de l’aéroport en étroite collaboration avec nos partenaires, dont NIAL et SBI », a déclaré Christoph Schnellmann, directeur général de YIAPL. Le partenariat stimulera la croissance économique et l’emploi dans l’Uttar Pradesh, a-t-il déclaré.

Arun Vir Singh, PDG de NIAL, a déclaré que la clôture financière est une étape cruciale pour le projet et permettra à l’équipe de se concentrer sur les travaux de construction. « Nous attendons tous avec impatience la construction du premier aéroport indien, qui se targuera de qualité, d’efficacité, de technologie et de durabilité. Nous sommes très enthousiastes et prêts à aller de l’avant avec la vision de co-créer une infrastructure aéronautique de classe mondiale », a-t-il déclaré.

