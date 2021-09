Yieldly annonce une alliance stratégique avec MEXC Global pour devenir la première rampe de lancement pour les jetons ASA

Yieldly accélérera l’adoption par le grand public, devenant la première liste intégrée verticalement, NFT et rampe de lancement de jalonnement pour les jetons d’actifs standard d’Algorand (ALGO / USD). Yieldly deviendra la source de croissance, de liquidité et d’interopérabilité dans tous les projets et communautés ASA. Yieldly a traité plus de 750 000 transactions avec un volume total bloqué de plus de 100 millions de dollars.

Partenariat pour étendre les écosystèmes ETH, MATIC, Binance

Le partenariat entre Yieldly et MEXC Global, une bourse centralisée de premier plan avec plus de 500 millions de dollars de volume de transactions quotidien et environ 6 millions d’utilisateurs actifs, tirera également parti du pont inter-chaînes de la plate-forme vers Binance Smart Chain (BNB / USD). , Polygon (MATIC / USD), Ethereum (ETH / USD) et d’autres écosystèmes DeFi externes, améliorant la liquidité et favorisant l’adoption.

Les membres du Groupe soucieux de la performance auront accès aux meilleures offres de cotation et d’investissement

Le partenariat contribuera à accroître la portée des projets de blockchain d’Algorand dans l’espace crypto et permettra de lever des fonds. Les partenaires du groupe d’actions Yieldly pourront accéder à des cotations et à des investissements de haute qualité de Yieldly et de MEXC Global. L’initiative s’inscrit dans la vision d’Algorand de révolutionner la finance. Comme ils l’ont souligné dans un article de blog :

« Algorand a été salué pour son accessibilité et est déjà utilisé par divers leaders de l’industrie pour des applications aussi diverses que la microfinance, l’émission d’actifs et la vérification d’identité. Le secteur financier et notre façon de faire des affaires évoluent rapidement. En adoptant le changement, vous avez la possibilité de participer à la construction d’un avenir meilleur.

MEXC Global : Établir des normes de service d’incubation

MEXC fait sa marque sur les IEO, les services d’incubation et l’accélération des écosystèmes. La société mondiale s’est associée à Avalaunch, une nouvelle rampe de lancement qui crée des opportunités égales pour les projets sur Avalanche (AVAX / USD). L’association tire parti des liquidités substantielles de MEXC pour fournir aux startups des ressources suffisantes pour entrer dans l’écosystème DeFi plus large.

Yieldly et MEXC Global tireront parti de leurs plates-formes en établissant des relations critiques avec les projets ASA à un stade précoce. Parmi les projets à intégrer figurent les ponts inter-chaînes, la gamification NFT et les groupes de participation dynamique.

Le PDG de Yieldly, Sebastian Quinn, est ravi de ce partenariat :

« Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par cette collaboration avec MEXC, qui contribuera à améliorer l’écosystème actuel de Yieldly. L’équipe MEXC a été fantastique avec nous et a fait preuve d’une véritable passion pour l’apprentissage de la technologie et des personnes qui rendent Yieldly si attrayant. En tant qu’accélérateur dans l’espace DeFi, nous prenons cet intérêt très au sérieux. En combinant nos forces et avec l’aide de l’influence impressionnante de MEXC, nous pouvons diffuser la connaissance et le soutien des produits et des opportunités de Yieldly. »

