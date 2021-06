Yikes, les cotes et le nombre de téléspectateurs d’une seule émission de télévision en réseau ont en fait augmenté pendant la pandémie de COVID

L’une des raisons pour lesquelles la hausse d’All American est sans doute surprenante est que, malgré son succès à petite échelle, le drame est très loin d’être l’une des émissions les plus populaires à la télévision, ce qui est évident dans les détails. L’augmentation de 18,6% de l’audience totale de All American l’amène à une moyenne de 220 000 paires d’yeux regardant chaque épisode, tandis que l’augmentation de 25% de la démo l’a fait passer de 0,4 à 0,5. En comparaison, Law & Order: SVU a augmenté son audience totale de 320 000 personnes d’une année sur l’autre, soit 100 000 de plus que l’ensemble de l’audience d’All American. (Ce n’était également que la quatrième émission avec American dans le titre, derrière Idol, Housewife et Ninja Warrior.) Pourtant, être la seule émission à la télévision à sortir du lot est une méga-victoire pour The CW hit.