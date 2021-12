YK Osiris offre aux fans un cadeau de vacances avec « Ce Noël »

YK Osiris a chuté une nouvelle piste de vacances, « This Christmas », qui trouve le crooner dans l’esprit de Saint Nick.

Il chante : » Accroche tout le gui/ Je vais apprendre à mieux te connaître/ Ce Noël/ Et pendant que nous coupons l’arbre/ Comme ça va être amusant ensemble/ Ce Noël. «

Sur des accords de piano luxuriants, l’auteur-compositeur montre sa délicieuse voix inspirée du R&B, se plongeant dans l’esprit des vacances alors qu’il atteint des notes montantes. La chanson se transforme finalement en un numéro optimiste inspiré de l’église, avec une pléthore d’orgues gonflés, de snaps et d’un tambourin. Il chante : « Le coin du feu brille de mille feux/ Nous chantons des chants de Noël/ Et ce Noël sera/ Un Noël très spécial pour moi. Osiris est entouré de cadeaux, d’une voiture et de la présence chaleureuse d’un amour adoré, dont les yeux éclipsent la ville et remplissent son cœur de chaleur.

Né à Jacksonville, en Floride, Osiris Williams, qui a eu 21 ans le 7 septembre, était très tôt averti de la force de sa voix et a compris comment utiliser les réseaux sociaux pour exploser. «Je savais que ma voix était très puissante et vous pouvez vous y identifier», dit-il. « Vous dites : « Merde, je pouvais le sentir. » Je pouvais sentir sa douleur. Ce que j’ai vécu. Mes veines éclatent. Vous pouvez juste me voir et mon expression.

Mais Jax était loin d’être le centre créatif de la scène rap du sud de la Floride. « Nous n’avons pas beaucoup de ressources, dit-il. « Nous n’avons pas les plus grands studios. Nous n’avons pas les plus grands DJ. Nous avons dû nous débrouiller seuls. Je l’ai fait et je m’en suis sorti.

Gagnant actuellement en moyenne 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux par semaine, YK Osiris compte plus de 1,2 million d’abonnés YouTube et plus de 310 millions de vues de chaînes, plus de 2,6 millions d’abonnés Instagram, plus de 769 000 abonnés Spotify et plus de 87 000 fans Twitter. Le ciel est la limite pour ce jeune roi, surtout quand il puise dans la joie des vacances.

Achetez ou diffusez « Ce Noël ».