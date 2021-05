Yngwie Malmsteen annonce les détails de l’album «Parabellum»; Vidéo lyrique “ Wolves At The Door ” disponible

Yngwie Malmsteen sortira son nouvel album studio intitulé “Parabellum” le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. La vidéo lyrique du premier single du disque, “Loups à la porte”, peut être vu ci-dessous.

Le nom de Yngwie Malmsteen a toujours été synonyme d’excellence sans compromis. Dans une carrière qui s’étend maintenant sur plus de 40 ans, il a prouvé qu’il était un artiste unique. Vous pouvez essayer de le catégoriser comme vous le souhaitez. Mais la manière dont cet artisan suédois suprême a continuellement développé sa musique fait que Malmsteen transcende sublimement toute définition que vous essayez d’imposer.

Il a maintenant un catalogue de 21 albums studio solo, dont chacun a beaucoup à féliciter. De plus, le guitariste a joué un rôle crucial en aidant à établir ALCATRAZZ comme une force significative dans les années 80. MalmsteenSon art a toujours clairement intégré une saine virtuosité, mais son talent va bien au-delà d’un contrôle complet de la guitare. L’homme est un bon compositeur et, sur les dernières sorties, a également montré une forte présence vocale.

Un aspect de son approche a toujours brillé, et c’est un respect toujours profond pour la musique qu’il joue. Malmsteen a constamment fait tout ce qu’il fallait pour faire ressortir toute la couleur, la nuance et la teinte incrustées dans chacune de ses compositions. Faire du très bon travail n’est pas une option. Il veut aller – et va bien au-delà de ces limites, dans les royaumes raréfiés habités par une élite de maîtres intemporels. Cela n’a jamais été plus ciblé et informé que sur “Parabellum”. Malmsteen partage: «J’essaie toujours de me dépasser sur chaque album que je fais et d’essayer des choses qui sont plus extrêmes qu’auparavant. Mais ce qui m’a aidé cette fois, c’est que je n’ai pas pu prendre la route à cause de la pandémie. Cela signifiait Je pourrais prendre beaucoup plus de temps en studio, à la fois pour écrire et enregistrer, parce que je suis généralement toujours en tournée, ce qui est génial, je n’ai pas eu le luxe de passer beaucoup de temps à travailler sur de la nouvelle musique depuis plus de 20 ans. Mais je n’ai soudainement eu aucune pression sur ce front. Et je pense que l’album en a énormément bénéficié. “

Il y a des cas où les musiciens peuvent avoir tellement de temps à leur disposition pour enregistrer et écrire que ce qui sort du processus est un peu guindé et trop réfléchi. Mais ce n’est jamais le cas ici. Il réfléchit: “Je suis le genre de personne qui n’aime pas faire prise après prise après prise de n’importe quel morceau. Si quelque chose ne me satisfait pas, je vais passer à autre chose. Mais il y a eu des occasions avec cet album où je J’ai rejeté quelque chose parce que je pensais que c’était une puanteur. Je suis retourné quelques jours plus tard, je l’ai écouté et je me suis demandé pourquoi je pensais que ça puait en premier lieu! C’est la beauté d’avoir tout ce que vous avez fait à votre disposition Outils professionnel. Rien n’est perdu. Les choses changeaient tout le temps. Titres de chansons, tempos. Tout était fluide. J’écoutais une partie que j’avais faite pour une chanson spécifique, et je me rendais compte que cela fonctionnait mieux si je la transposais dans une autre piste. “

Quatre des chansons ici comportent des voix. Mais une fois de plus, cela n’a pas été planifié à l’avance. Malmsteen propose: “J’adore écouter ce que j’ai fait dans la voiture. Parfois, je me retrouve à chanter sur ce qui était censé être un instrumental. C’est à ce moment-là que je réalise que cette chanson a besoin de voix. Le contraire se produit aussi.”

À l’occasion, il semble que Malmsteen a sûrement incorporé des claviers dans le tissu de la tapisserie sonore de l’album. Mais ce n’est pas le cas. Il révèle: “Je peux vous assurer que, même s’il peut sembler qu’il y a des claviers, tout a été fait par moi-même à la guitare. Même ce qui ressemble à une intro au piano à “ Loups à la porte ”, le morceau d’ouverture, a été joué à la guitare. “Cette composition particulière comprend également une référence intelligente au maître classique du 19ème siècle Paganini. “C’est le genre de choses que j’aime faire. C’est ma façon de lui rendre hommage. Et ici, ça marche très bien dans le flux de la piste.”

Le titre de l’album “Parabellum” est le latin, se traduisant par «Préparez-vous à la guerre». “Il y a une piste sur l’album qui s’appelle ‘(Si Vis Pacem) Parabellum’», dit-il.« Cela se traduit par «Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre». C’était une décision de dernière minute d’en faire le titre de l’album. Mais je pense que ça va très bien. “

Le portrait saisissant sur la couverture a été peint par l’artiste reconnu David Benegas. Malmsteen déclare: “C’était ma femme avril‘face A. David habite près de chez nous en Floride, et nous lui parlions d’autres projets. J’ai fait une séance photo avec Mark Weiss, qui je pense est un grand photographe et quelqu’un avec qui je travaille depuis longtemps. Puis David basé le portrait sur ceci. La peinture elle-même est énorme, et nous avons eu l’idée de l’utiliser pour collecter des fonds pour le Fondation pour les enfants April Way (‘dédié à rassembler les artistes du monde entier pour donner de l’espoir aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont devenus orphelins ou qui sont en famille d’accueil partout dans le monde’). “

En conclusion, il partage: “L’essentiel pour moi, c’est que la passion que je ressens pour la musique que je fais doit être évidente. Je suis le genre de personne qui vit dans l’instant. Je voulais que cet album ait un air joyeux et spontané. Cela ne doit jamais avoir l’air d’avoir été tellement répété que ça devient une routine. J’espère que les gens vont mettre cet album au début et l’écouter jusqu’à la fin, du début à la fin. J’ai enregistré ça comme un morceau singulier de art. Pas comme une collection de 10 titres que vous pouvez entendre dans l’ordre que vous voulez. J’ai été invité par Mascotte quelle chanson serait la piste principale. Celui pour lequel je ferais une vidéo. Vous savez quoi? J’aimerais faire des vidéos pour tout ici. Je considère cet album comme ayant un flux naturel du début à la fin. Il ne faut pas le découper en petits morceaux. Je veux que les fans éprouvent le plaisir que j’ai eu à le faire. “

La liste complète des pistes comprend “Loups à la porte”, “Presto Vivace en do # mineur”, “Fureur implacable”, “(Sis Vis Pacem) Parabellum”, “Félicité éternelle”, “Toccata”, “Bonne particule”, “Balle magique”, “(Combat) Le bon combat” et “Mer de tranquillité”. L’album sera disponible sur CD, LP rouge transparent et numérique.